故宮南院「三國熱」不退　周末加碼紙風車「三國奇遇記」

▲▼故宮南院日前推出「三國群英特展」，頗受民眾歡迎，為延續春節期間的展覽熱潮，周末加碼舉辦三國人物立體摺紙DIY課程、更將由紙風車劇團上演「三國奇遇記」 。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



故宮南院日前推出「三國群英特展」，頗受民眾歡迎，為延續春節期間的展覽熱潮，故宮南院 17日下午2時舉辦三國人物立體摺紙DIY課程、夜間6時30分更將由紙風車劇團上演「三國奇遇記」，預計將吸引滿滿人潮到場觀戲。

國立故宮博物院南院處長彭子程說，赤壁與三國群英形象特展以歷史、文人及大眾流行角度呈現三國英雄人物形象；寒假限定、憑門票索取的《MUSE大玩家》漫遊三國小書，逗趣介紹三國經典故事，老少咸宜，憑門票索取並完成「漫遊三國」小書，假日加碼送南瓜精靈資料夾。



另外，17日下午2時一樓兒創教室「三國人物立體摺紙親子DIY」，Q版人偶完成後還可即興來場趣味擂台賽，好玩又不傷眼睛，線上報名網址https://event.npm.gov.tw，另保留15組名額現場排隊。

晚間6時30分起將在園區北側慶典花園，由紙風車劇團演出「三國奇遇」兒童劇，講述小男孩和他的「羊」朋友穿越回到三國時期，遇見劉備、關羽和張飛的奇妙故事，現場提供2千個座椅，並有今年台灣燈會「屏安豬」小提燈驚喜限量放送。

搭配「花事‧閑情─品味花器與生活特展」，故宮南院園區北側藝文廣場佈置2.6公頃花海及巨型青花龍紋天球瓶藝術裝置，波斯菊、向日葵、薰衣草等輪番爭豔，將繽紛到3月中。

16、17日兩日戶外透南風廣場「亞洲新年市集」，30個以上的攤位好吃好玩；「一騎絕塵：RODY跳跳馬騎射大賽」好評加場，贏家有機會把獨家限量的跳跳馬帶回家。