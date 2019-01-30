故宮南院「穿上亞洲—織物的交流與想像」　華麗登場

▲▼故宮南院「穿上亞洲—織物的交流與想像」展華麗登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



故宮南院織品展廳29日「穿上亞洲—織物的交流與想像」展華麗登場，以院藏中國、日本、西藏、印度、印尼等亞洲織品服飾，呈現17世紀後貿易往來下織物跨域的交會和融合。策展人、國立故宮博物院南院處助理研究員黃韻如表示，華夏大陸栽桑養蠶孕育了絲綢文明，藉由朝貢與貿易往來，東起日本，西至西藏，無論是織造技法或紋飾傳統，都可見到中華織繡文化的影響。

黃韻如說，絣織、織錦、妝花緞等絲綢織物除了是華夏宮廷與上流社會的服飾用料外，西藏織品中的龍紋及如意雲紋，或日本和服中著名西陣織與友禪染裡的牡丹、獅子及龜甲紋等，中華織物的吉祥意涵幾乎成為共通的紋飾語言。

此次展出絲路上烏茲別克「綠地團龍暗花緞刺繡外袍」，綠地暗花緞為中國產，花間行龍團形紋緞料上繡以紅白色楝樹刺果圖案，內裡用印度銷往俄羅斯的草履蟲紋印花棉布，袍服形式為十九世紀奧圖曼帝國風格，則是一件跨域交流的精彩佳作。

「躍動─繽紛繪染的南亞及東南亞」單元以紗麗（sari）及蠟染裙布（kain panjang）及筒裙（sarong）等，展現印度精湛的染織工藝及印尼多元民族文化；「華布—亞洲織物常見的裝飾技法」單元則以深入淺出的方式介紹織物技法。

策展人黃韻如提到跨文化有趣例子，如印度古吉拉特邦的少數民族帕西人（Parsi）原是波斯民族後裔，因堅信拜火教移居印度，帕西族婦女採用印度傳統服飾紗麗，卻喜好濃郁中國風格的刺繡，展件「紅地人物風景紋刺繡衣」上，神仙人物、亭台樓閣、拱橋水榭等中國風主紋飾，搭配花草禽鳥，中國與印度紋飾混搭在一件衣著上。

此外，印尼「淺黃地人物風景蠟染裙布」淺黃色底布繪有花卉植物、農人、工人、挑夫、母親小孩、房屋居民、動物、飛機等，猶如一幅精彩的生活寫生繪畫，十分生動有趣，從圖案中帶有中國風的花卉畫法及設計風格，推測此件蠟染可能為華裔經營的蠟染工坊所生產。

故宮南院2019年【春節期間】新展及特展

名稱：穿上亞洲—織物的交流與想像展

展期：2019年1月29日起

展廳：3樓S303展廳

名稱：赤壁與三國群英形象特展

展期：2019年1月25日至2019年4月14日

展廳：1樓S101展廳

名稱：花事‧閑情─品味花器與生活特展

展期：2018年11月3日至2019年5月1日

展廳：2樓S203展廳