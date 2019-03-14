別被萌萌的外表騙了！專家曝「熊是猛獸」　網：還是想抱著牠睡...

▲黑熊保育協會表示，別被小黑熊可愛外表騙了，有網友仍說「想要抱著牠睡」。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

記者許展溢／台北報導

石虎、黑熊被視為好兇猛動物之一，熊貓則是好可愛說法引起議論。台灣黑熊保育協會駁斥，這樣的想法完全欠缺科學正確性，也是錯誤的資訊，更別說不具任何教育意涵。協會更在臉書逗趣的PO出有不少鐵粉的南安小熊妹照片說明，沒事牠們不會笨到隨意攻擊人，有網友則留言，「還是想抱著牠睡」。

黑熊保育協會說明，熊貓和黑熊都是食肉目熊科動物，就體型來看，這些動物嚴格來說，都是猛獸，都具有潛在的危險性，但這些動物通常不會無故攻擊人，台灣黑熊也不曾有過無故傷人的記錄。協會強調，只要是野生的「熊」都屬「猛獸」，字面上看起來好像很恐怖，實際則不會，除非牠們在生存環境中感到壓力，或受到威脅才會主動出擊。

請繼續往下閱讀...

▲黑熊協會強調，只要是野生的熊都屬猛獸類，但沒事牠們也不會亂攻擊人。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

協會表示，表面上這些動物有時或許「看起來」也有可愛的一面，但也不能掉以輕心，無須萌化，也無須恐怖化，保持適當的人、熊距離，及有正確的了解才最重要，尤其當這些動物都已因人類迫害而日益稀少，甚至可能滅種之際，大家應該關心行動都還來不及了，怎麼還去汙名化，惡魔化。

協會PO出小熊妹的照片表示，但大家也別被牠可愛的外表騙了，因為牠們絕對不是想像的那麼笨，沒事就到處去攻擊人，強調這是常識，但也別再留言說「好可愛」了，大家放在心上就好。但仍有不少網友留言說「好可愛」、「還是想抱著牠睡」、「倒是希望黑熊跟石虎可以真的凶猛啊，這樣才不會被人類欺負。」

▲南安小熊妹和小雞成了「熊麻吉」，不少網友每天都在黑熊協會粉絲專頁關注牠們的友誼進展。（圖／台灣黑熊保育協會提供）

另外，野訓團隊之前為讓小熊妹學習獵捕，一開始訓練牠活禽獵捕，沒想到奇「雞」發生，其中要給熊熊吃的一隻弱雞，小熊妹卻沒把牠當獵物，反倒是跟前、跟後，成另類的「熊麻吉」，有網友也留言說，「等你吃了雞才相信牠是猛獸」，不少人看了按讚，並留言「雞也是猛禽， 讓熊吃不到…吃不到～」。

其他人也看了...

影／痛痛！南安小熊妹想回家...跌一跤模樣曝 不放假加緊野訓為了生日禮