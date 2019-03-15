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影／余天造勢晚會湧萬人　 歌手熱情開唱宛如「演唱會」

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記者林銘翰／新北報導

民進黨三重區立委補選候選人余天15日舉辦「咱攏坐著同隻船」造勢晚會，不但請來民進黨主席卓榮泰，以及總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃三位新北市「超級市民」站台，更邀請到潘芳烈、施文彬、王彩樺與翁立友等藝人熱情開唱，主持人陳亭妃更宣布現場已湧入超過一萬人。

卓榮泰致詞時表示，國民黨在選前之夜請來「三子合體」回防三重，卻沒去台南或彰化，顯示「決戰新北三重的時刻到了」。卓榮泰還說，民進黨不能再對不起台灣人民，要與台灣人民站在一起，為這塊土地拼死拼活。

▲▼余天選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲余天選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

有關資深媒體人黃光芹遭韓粉網路霸凌一事，卓榮泰也聲援黃光芹，表示這些韓粉無形地在摧殘台灣的新聞自由，用邪惡的勢力在傷害台灣人民。卓榮泰甚至點名高雄市長韓國瑜，要求他為此事負責，直言「不要用你的新聞自由，來摧毀台灣的新聞自由，否則台灣人民不會放過你的」。

▲▼余天選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲余天選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲余天選前之夜造勢晚會，台下支持者激動。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者激動。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼余天選前之夜造勢晚會，台下支持者。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：余天,卓榮泰,民進黨,韓國瑜,韓粉,黃光芹,316補選,新北立委,立委補選

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