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決戰台南／賴清德鄭文燦黃偉哲力挺　陪同郭國文徒步大遊行

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記者吳奕靖、洪靖宜、賴君欣、莊雅婷／台南報導

選前最後一天！民進黨全體總動員，包含前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲等人總動員陪跑行程，15日19時許也一起現身關鍵選前之夜，並於19時10分一起準備進行掃街行程，眾人手比2號，站在最前頭出發，後方則是有大批支持者一起加入。

▲▼▲決戰之夜力保郭國文，民進黨全力防守。（圖／記者吳奕靖攝）

▲決戰之夜力保郭國文，民進黨全力防守。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

賴清德到場時，現場許多熱情民眾都紛紛湧上，他接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，現在很需要台南鄉親全力支持，如果大家都能出來投票，我們有信心。

▲▼▲決戰之夜力保郭國文，民進黨全力防守。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，鄭文燦抵達會場時，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時則說，特別南下助選，這一局很重要，相信一個很樸實、很有料、很幹練的郭國文可以幫台南做更多事情，選票在台南人手上，選擇他對台南人發展最好，也真正貼近民意。

▲▼▲決戰之夜力保郭國文，民進黨全力防守。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼▲決戰之夜力保郭國文，民進黨全力防守。（圖／記者吳奕靖攝）

賴清德和卓榮泰15日上午就陪同郭國文徒步掃街拜票，不少支持者都沿路相挺，隨後陳菊、林佳龍等人也將加入隊伍徒步掃街，並召開記者會呼籲鄉親集中選票全力支持。

▲民進黨大咖陪郭國文掃街。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨大咖陪郭國文掃街。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

郭國文先前也強調自己是個實在的人，不會像對手整天「練肖話」、「尚敖介」。因此，如果將來能進入國會，他首先會推動的事情就是強化安定的防洪強度，讓安定不淹水，第二個要求發展南科第三基地，讓台南的經濟引擎越轉越好，不只帶動南科週遭地區的發展，同時也因就業人口增加，實質提升士農工商各行各業的經濟發展。

▲民進黨大咖陪郭國文掃街。（圖／記者洪靖宜攝）

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關鍵字：郭國文,選前之夜,補選,立委,民進黨

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