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14歲少女離家20年　回來時卻變「44歲大嬸」還講一口西班牙語

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▲▼14歲少女離家後，用新名字、新年齡展開生活。（圖／翻攝自美國失蹤與受虐兒童中心）

▲她當初遭到性侵，才決定離家出走並改名、改年齡。（圖／翻攝自美國失蹤與受虐兒童中心）

國際中心／綜合報導

美國44歲的桑德絲（Crystal Saunders）已在紐約北部哈林米爾（Harlem）生活超過20年，但其實她真實身分是叫作哈格（Crystal Haag），而且今年才35歲。原來她9歲時就受到鄰居長期性侵，不堪負荷下決定在1997年離開故鄉馬里蘭州（Maryland），並改掉舊名字、年齡，以全新身分展開生活，這20年來她生下了4名孩子，大兒子布萊恩已經20歲，而且她還說著一口流利的西班牙語，和當年的小女孩判若兩人。

據《每日郵報》報導，桑德絲在離家20年10個月又2周後，決定回到家鄉和媽媽辛西雅（Cynthia Haag）團聚，她也說出當年離家出走的原因，原來是9歲就被鄰居給多次性侵，但當時並不知該向誰求救，長大後才向哭著向媽媽求救，怎料卻得到「太荒謬了，這不是真的吧」的回應，所以她才心灰意冷的決定離開傷心地。

▲就讀國小的女童，遭受姑丈長達５年性侵，向安親班老師哭訴：我不想回家，覺得家裡很噁心！（圖／示意照片）

▲當初桑德絲向媽媽求助，但並沒得到信任。非當事者。（示意圖／pixabay）

桑德絲1997年4月26日離家出走，當年才14歲的她獨自搭車前往紐約，度過了一段流浪街頭的日子，直到2014年，31歲的她已經有份食品業的工作，但她卻在網路PO文祝自己「40歲生日快樂！」

媽媽辛西雅表示，桑德絲在家裡排行老四，總是喜歡一個人外出玩耍，獨來獨往的作風讓其他兄弟姊妹都不愛親近她，當年自己是個從事收銀員的單親媽媽，一個人努力賺錢養活孩子們，卻疏忽了桑德絲發出的求救訊號。如今女兒終於回家了，辛西雅說，「雖然感覺有點陌生，但我終於能好好愛她。」

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關鍵字：失蹤,性侵,Crystal Saunders,Crystal Haag,Cynthia Haag,Maryland,北美要聞

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