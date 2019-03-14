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妻離家出走4天！他求「大甲媽顯靈」還PO文尋人　結局超展開

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▲▼ 20萬人恭迎大甲媽回鑾　鎮瀾宮：每人在做同件事付出，只為了平安（圖／翻攝自「大甲鎮瀾宮」臉書粉專，下同）

▲網友的妻子離家出走4天，在無計可施的情況下他只好拜大甲媽，求求老婆快回家。（圖／翻攝自「大甲鎮瀾宮」臉書粉專）

突發中心／綜合報導

一名男子疑似與妻子吵架，惹的老婆一怒之下竟離家出走，時間更長達4天，連電話也不接，讓他焦急不已，只好上網尋人，甚至到大甲鎮瀾宮拜拜，請大甲媽幫幫忙，只求老婆快回家；PO文曝光後，許多網友紛紛建議他傳簡訊，或是報警會比較快，沒想到這篇貼文也釣出原PO的妻子神回覆，「感謝各位的提醒，我關機了！」

該名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，「現在只能請慈悲的大甲媽幫忙了，該說的該做的老命都拚了。只求老婆XX快回來，留言處更透露，老婆已經是5個孫子的阿嬤了，在離家出走4天的期間內，既不接電話也不願意與他聯絡，因妻子也在臉書社團內，所以才發文想讓老婆知道「我在求她回來」。

▲▼社會,尋妻,大甲媽。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

▲網友發文尋妻。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

PO文曝光後，不少網友紛紛留言安慰，「加油」、「女人喔，當你冷靜時候就出現了」、「如果有報平安！應該冷靜幾天就回來了！」、「用誠意去感動她吧。一定是你不乖，祝早日團圓，圓滿」、「通常都是會找姐妹，住上一陣子才回家」，也有網友提醒他趕緊報警，但他表示，妻子說如果報警她更不會回家，讓原PO相當無奈。

但滑到留言最底下，驚見一則疑似是原PO老婆的回覆，她向眾多網友表示，「感謝各位的提醒，我關機了！」一個多小時過去後，原PO看到這則回應，欣喜若狂地向老婆求饒「老婆，回來啦，我想你，我愛你」，也向各位網友表示，雖然妻子仍然不跟他聯絡，但看到老婆平安就感到欣慰了，有機會更歡迎大家去拜大甲媽祖「很靈的」，隨後他便將文章刪除，也算是有個圓滿結局。

▲▼社會,尋妻,大甲媽。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

▲網友PO文也釣出妻子親回。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

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