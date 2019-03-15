台科大徵才博覽會職缺破萬　企業起薪5萬搶IA、物聯網人才

▲台科大校園徵才博覽會吸引許多學生至現場找尋理想職缺和實習機會。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

AI人才搶手！台科大今（15日）舉辦校園徵才博覽會，今年共200家企業參展，設置230個攤位，估計釋出超過1萬4千個職缺，包括台積電、鴻海、台達電子、群創、西門子等大廠都前來參展，更有不少企業將徵才目標鎖定在AI人工智慧、物聯網、大數據領域，紛紛前進台科大搶一流工程人才。



台科大校長廖慶榮表示，台科大學生在學時期就有許多參與產學合作的機會，台科大也提供學生海外實習、實驗室交流機會，鼓勵學生出國學習新技術，磨練職場實戰力，同時累積跨國合作經驗，台科大學生研究與實作能力兼具，是科技大廠徵才的重點目標。

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▲台科大學生在校園徵才博覽會現場與企業面談交流。（圖／台科大提供）



台科大指出，校園徵才暨校外實習博覽會吸引科技業、製造業、資訊與通訊業、金融業等各領域共200家企業參加，參展數創歷年新高，除了台積電、鴻海、上銀科技等大廠持續參與，也有不少企業是首次參展，第一次參展的美商睿科網路科技，鎖定招募軟體與網頁開發人才，現場甚至有機會進行面試。



台科大也說明，為了搶先延攬優秀人才，超過半數廠商提供實習機會，非應屆畢業生也能找到合適職缺提早卡位，也有許多廠商釋出外籍人士職缺，吸引台科大頂尖的碩博士外籍學生留台工作。

▲台科大校園徵才博覽會，許多廠商釋出外籍人士職缺，吸引台科大頂尖的碩博士外籍學生留台工作。（圖／台科大提供）



台科大指出，目前AI人工智慧、大數據、物聯網最熱門，隨著人工智慧、物聯網領域蓬勃發展，科技大廠無不爭搶相關領域人才，而今年鴻海釋出3000個職缺，預計招募AI工程師、5G、大數據、物聯網、機器人應用開發等技術人才；遊戲軟體系統開發商中佑集團也積極延攬AI工程師、機器學習工程師等人才；廣達電腦則釋出AI軟韌體工程師、硬體研發等相關職缺。



另外，理工人才為台科大強項，職缺類型以軟、硬體工程師、製程工程師、程式設計師等各類工程師為大宗。今年中科院釋出2000個職缺，並開出博士起薪7萬7千、碩士5萬6千、大學4萬6千元加獎金，吸引優秀理工人才加入；威旭資訊則開出碩士畢業6萬起、大學畢業5萬起延攬C++軟體工程師；聯華電子也計畫招募1200名研發工程師、製程工程師、設備工程師等各類工程師。

▲台科大舉辦校園徵才博覽會，共200家企業參展，估計釋出超過1萬4千個職缺。（圖／台科大提供）



剛從台科大機械系畢業的洪宗揚說，目前在和碩擔任機構工程師，主要負責協助客戶設計產品，提升產品良率，工作不僅要與跨國團隊合作，更經常有至美國等海外各地出差的機會，薪資待遇也優於一般大學畢業水準。



洪宗揚表示，大量實作經驗是他脫穎而出的關鍵，台科大機械系提供許多實作機會，從製作專題到參加各類機器人競賽，磨練出扎實的程式、機構設計、硬體設計製作等專業能力。洪宗揚也鼓勵學弟妹可以加強CNC加工製程、工程圖學等技術，並提升英語口說，將有助於更好的工作表現。

▲台科大舉辦校園徵才博覽會，經濟部投資業務處處長張銘斌（左二）、台科大校長廖慶榮（左三）、台科大校友總會理事長許恆壽（左四）、微軟台灣AI中心執行長張仁炯（左六）出席開幕典禮。（圖／台科大提供）