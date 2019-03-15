陸AI研究直追美國？　學者：10年前就開始大舉投資AI領域

▲人工智慧。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

美國艾倫人工智能研究所（Allen Institute for Artificial Intelligence）發布的報告顯示，中國在人工智慧（AI）論文發表數量上已經超過美國，雖然其中許多論文被認為質量不高，但今年可能會在引用率最高的50％的論文數量上有所超越，目前在AI的研究正直逼美方。

上述研究是從超過200萬篇論文當中得出的結果，在AI相關論文方面，1982年期間來自美國的比例大約47％，如今已降至29％，反觀中國的佔比躍升至超過26％。值得留意的是，中國發表的AI論文總量還連續數年與美國在伯仲之間。該研究顯示，中國的研究正在挑戰甚至超過美國的AI領先地位。

艾倫人工智能研究所的學者指出，目前排名前10％甚至前1％的高質量論文很多都產自中國；中國到了2020年將在排名前10％的論文數量上超過美國，到了2022或2023年將在排名前1％的論文數量上凌駕後者。學者還提到，中國10年前就開始大舉投資AI領域，反觀美國近年來對外國學生及學者設置各種障礙，可能加速前者在研究AI方面超越後者。

雖然研究結果對美國而言並不樂觀，但也有其他研究顯指稱，美國在AI技術實力的許多方面仍然領先中國，例如擁有的AI人才庫規模更是高於中方的7倍之多。美國能源部主管科技事務的官員也曾表示，美國擁有政府項目、科學機構和科技企業組成的生態體系，這是別國難以複製的部分。