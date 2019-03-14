馬稠後工業區徵才月薪最高10萬元！　民眾躍躍欲試

▲▼ 馬稠後工業區徵才，廠商開出月薪由基本工資到10萬不等。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為了鼓勵青年學子返鄉工作、在地人才進駐，朴子就業中心與鹿草鄉公所協助馬稠後產業園區，14日上午在西井社區活動中心舉辦首次聯合徵才活動，月薪從23.1K到100K不等，現場也湧入約300人參加面試嘉義縣長翁章梁親自到場關心，並歡迎求職或轉業民眾把握機會，不只把好人才留在嘉義，也希望外流的人才能返鄉服務。

馬稠後進駐廠商透過勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心與鹿草鄉公所，辦理徵才活動，希望尋找在地人才，這次參與徵才的廠商，有食品加工廠大成長城公司、松川精密公司以及醫療器材製造業大瓏企業公司等3家廠商，提供超過220個職缺，包括生產作業員、工程師及儲備幹部等。

嘉義縣長翁章梁上午在鹿草鄉長楊秀玉及嘉義縣工商策進會總幹事林沐惠陪同下為參加面試朋友打氣，鼓勵民眾返鄉工作，把在地方人才留住。

求職的黃小姐說，她在大學時期選修許多食品相關的課程，待過食品公司上的經驗，拿到食品技師證照，得知徵才訊息後前往應徵，現場非常多求職者，希望將自己所學的技術奉獻給故鄉，而返鄉工作也能多陪伴家人。

翁章梁表示，馬稠後產業園區第一期開發完成，最快5、6月就會正式啟動，第一期28家廠商全部進駐，預估帶來3000人就業機會，帶動就業機會就是嘉義縣所努力發展的方向。

翁章梁指出，縣府在馬稠後產業園區二期目前正在規劃開發長照產業園區，總面積約80公頃，未來將引進醫療器材、輔具、生技製藥及老人相關產業前來投資，期盼增加更多社工及醫療照護人員就業機會以及地方的繁榮；也祝福今天來求職的民眾都來夠順利成功。