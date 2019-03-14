台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

記者林悅／台南報導

2019年1月間台南市北區1歲薛姓女童死亡案件，檢方為認女童生母及薛、何夫妻與李姓男子等4人，涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌提起公訴，具體求處無期徒刑；女童生母未滿18歲，另移送台南地院少年法庭處理。

▲台南市北區1歲薛姓女童死亡案件，檢方將李嫌等3人依涉犯兒童及少年福利與權益保障法，故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌提起公訴，並具體向刑庭求處無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警五分局開元派出所於2019年1月15日晚間獲報，在北區開元路發生1歲多之薛姓女童（原本從父姓，後改從母姓）疑似遭毆打致死，經警前往女童就診之郭綜合醫院調查，發現女童已死亡且身上有多處外傷，報請葉清財檢察官相驗後，隨即會同法醫解剖，初步判定女童軀幹、四肢有多處疑似掐捏、持條狀物毆打的新舊傷痕，且頭部有顱內出血之情形，疑似遭人為所造成。

葉清財檢察官1月16日訊問女童之生母薛女、生母之堂姐薛女、堂姐夫何男及借住同址之李姓男子後，認李、薛、何3嫌均涉殺人、對未滿16歲之人施以凌虐妨害其身心發育等罪嫌疑重大，且所犯之殺人罪為最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡、滅證、串供之虞，向台南地院聲請羈押禁見。另生母薛女因未滿18歲，由警方移送少年法庭處理。檢察官就本案將深入追查，以釐清案情。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶指出，李、何、薛、女童生母等4人及未滿1歲半的薛姓女童同住，女童需求和情緒幾乎不能以言語表達，僅靠哭鬧本能反應，致李嫌等4人逐漸失去耐性，自2018年11月間起，為了制止女童哭鬧，以徒手或使用各種器物毆打身體，及夜間阻止入睡並停止夜間餵食等方式凌虐，且不曾因女童哭鬧、體傷，將女童送醫治療。2019年1月15日凌晨2、3時，不顧女童全身瘀血、反應微弱，4人依然毆打女童阻止其入睡至凌晨5、6時；15日下午，已見女童體溫下降、眼睛翻吊、且生命跡象微弱，仍堅不送醫救治，女童約於同日晚間7時死亡。

偵訊中被告3人皆坦承與女童生母共同傷害女童，然均否認有殺人故意。經依被告3人與女童生母供述、女童病歷、解剖鑑定報告及其他卷附事證，女童因遭受凌虐，身體嚴重受傷，造成大面積新舊傷痕與瘀血瘀青併陳，腦部蜘蛛膜下出血，被告3人與甲女對於凌虐女童可能致死，顯不違反其本意，因認其等有殺人故意明甚。

檢察官認為兒童因身心尚未成熟，需獲得特別的保護、照顧及疼愛，且應在幸福、關愛和平安無虞的家庭環境中成長，以健全人格身心發展。然被告3人卻未完盡同居家庭成員的責任，妥善照顧女童，反而對女童施以長期凌虐，更導致女童死亡，惡性深重，請求法院從重量處無期徒刑。