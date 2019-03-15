錢關難過想共赴黃泉夫死妻活　妻遭「加工自殺」起訴

▲桃園市曾姓女子與先生梁姓男子去年11月在轎車內燒炭自殺，曾女獲救但梁男卻因一氧化碳中毒死亡，桃園地檢署將梁女依加工自殺罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「同命鴛鴦不同命！」桃園市曾姓女子與先生梁姓男子因經濟拮据萌生自殺念頭，去年11月凌晨，梁男與曾女共乘轎車在中壢區興仁路路旁停車後燒炭，因梁男點火不成，曾女接手成功點火燒炭，梁男家人發現梁男轎車後報警，結果2人送醫急救後曾女獲救，梁男卻因一氧化碳中毒死亡，桃園地檢署將梁女依加工殺人罪嫌起訴。

檢警調查，26歲曾姓女子與24歲梁姓男子為夫妻關係，去年11月28日凌晨，梁男向曾女透露因經濟困難想尋死解脫，曾女表示願意與梁男同死。翌日凌晨，梁男購買木炭與火種，2人共乘轎車在中壢區興仁路偏僻路段停車，梁男緊閉窗戶後以火種燒炭未成，曾女接手燒炭成功，一氧化碳逐漸瀰漫全車，兩人逐漸陷入昏迷。

梁男父母於當天清晨6時許路過案發地點，發現兒子梁男轎車停在路旁，上前查看才發現梁男與曾女無意識躺在車內立即報警，警方趕抵破窗將2人送醫急救，結果曾女獲救，梁男則因一氧化碳中毒窒息死亡。

檢警偵訊時，曾女坦承2人同意尋死解脫，因梁男點火未成，她接手成功點燃木炭，2人隨即陷入昏迷。檢察官認為曾女幫忙加工自殺，造成梁男中毒身亡，依刑法第275條加工自殺罪嫌將曾女起訴。

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