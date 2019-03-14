深夜尾隨正妹侵入樓梯間強吻猥褻　竟辯：只是想認識她





▲男子不顧正妹掙扎拒絕，仍強吻得逞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子歐陽志聖，去年4月間凌晨2點在速食店看到正妹小施（化名），心癢難耐，竟尾隨小施回家，趁著小施在樓梯間拿取信件時，衝入對小施壁咚強吻，併搓揉小施胸部、臀部。小施報警逮捕男子，男子竟辯稱「只是想認識她。」高院二審依照「加重強制猥褻罪」判刑4年半。可上訴。

判決指出，本案發生於去年4月10日深夜，小施從新店捷運站走出後，到一旁的速食店點了杯飲料，自顧自刷手機。凌晨2點多，小施從速食店中離開，步行回家。開啟樓下鐵門後進到樓梯間，正在整理信箱中的信件時，突然一名男子快步搶入，將小施壓制在牆上，雙手捧住小施的臉狂親。

小施雖然極力掙扎，但不敵男子蠻力，男子手不安分，往下繼續搓揉小施的臀部，小施失聲尖叫，男子才鬆手逃離現場。小施隨即報警，警方在小施的臉上採得男子口水DNA，並循線逮捕男子。男子否認犯案，說只是想認識她，沒有強吻。但檢方根據警方採得的DNA與監視器畫面，隊男子提起公訴。

一審法院認定男子犯下侵入住宅的「加重強制猥褻罪」，判刑5年。案件上訴二審，高等法院審理時，男子改口坦承犯案，當庭道歉，並賠償20萬元。全案於14日宣判，高院考量男子已經賠償，犯後已有悔意；在加上他自承對失控行為已有病識感，並曾至醫院接受治療，矯正惡習。高院因此改判4年6月，可上訴。

