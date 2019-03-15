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台南女童虐殺案起訴移審　3嫌羈押不禁見

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▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南1歲女童虐殺案，3名成年被告依殺人罪嫌起訴移審台南地院，法院諭知羈押但未禁止接見通信。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區一歲薛姓女童死亡案，台南地檢署偵結，將女童生母之堂姐薛、何夫妻與李姓男子等3人，涉犯兒童及少年福利與權益保障法故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌提起公訴，3月15日移審台南地院，法官裁定羈押不禁見，女童生母未滿18歲現仍收容中 ，另移送少年法庭併案審理。

台南地檢署襄閱主任檢察官柯怡伶指出，李、何、薛、女童生母等4人及未滿1歲半的薛姓女童同住，女童需求和情緒幾乎不能以言語表達，僅靠哭鬧本能反應，致李嫌等四人逐漸失去耐性，自2018年11月間起，為了制止女童哭鬧，以徒手或使用各種器物毆打身體，及夜間阻止入睡並停止夜間餵食等方式凌虐，且不曾因女童哭鬧、體傷，將女童送醫治療。今年1月15日凌晨2、3時，不顧女童全身瘀血、反應微弱，4人依然毆打女童阻止其入睡至凌晨5、6時；15日下午已見女童體溫下降、眼睛翻吊、且生命跡象微弱，仍堅不送醫救治，女童約於同日晚間7時死亡。

偵訊中被告三人皆坦承與女童生母共同傷害女童，然均否認有殺人故意。經依被告三人與女童生母供述、女童病歷、解剖鑑定報告及其他卷附事證，女童因遭受凌虐，身體嚴重受傷，造成大面積新舊傷痕與瘀血瘀青併陳，腦部蜘蛛膜下出血，成年被告3人與甲女對於凌虐女童可能致死，顯不違反其本意，因認其等有殺人故意明甚。

檢察官認為兒童因身心尚未成熟，需獲得特別的保護、照顧及疼愛，且應在幸福、關愛和平安無虞的家庭環境中成長，以健全人格身心發展。然被告3人卻未完盡同居家庭成員的責任，妥善照顧女童，反而對女童施以長期凌虐，更導致女童死亡，惡性深重，請求法院從重量處無期徒刑。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲未成年生母現仍在少年觀護所收容中，將另由台南地院少年法庭併案審理。

該案移審台南地院，台南地院庭長林臻嫺指出，女童死亡案，經檢察官提起公訴，並於3月15日移審台南地院，經法院收案後分為2019年度矚重訴字第1號，由刑八庭敬股法官分受，並經法院指定辯護人分別為其等辯護後，認被告3人均涉犯刑法殺人罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，復認有相當理由足認有湮滅證據之虞，有羈押之必要，依法均諭知予以羈押但未禁止接見通信。至於生母部分，現仍在少年觀護所收容中，將另由台南地院少年法庭併案審理。

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關鍵字：台南,女童,虐殺,羈押

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