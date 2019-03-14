深夜尾隨正妹回家強吻摸臀　色男二審才認罪改判4年半

▲一名男子在漢堡店見到一名正妹，竟尾隨對方回家，更在樓梯間猥褻得逞。（圖／CFP）

突發中心／綜合報導

26歲歐陽姓男子2017年在新北市新店區見到一名正妹，竟尾隨對方回家，並樓梯間伸出魔爪對她強行環抱、摸臀，更親吻對方的臉頰及嘴唇，得逞後隨即逃離。他到案後還否認犯行，直到高等法院審理時才改口，14日被依強制猥褻罪判4年6月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，歐陽男2017年4月10日凌晨2時許，在新北市新店區一處摩斯漢堡，見到一名女子的美貌後驚為天人，於是尾隨對方返家，趁著正妹還沒將一樓大門鎖上時闖入，不顧對方反對，強吻正妹的嘴唇、臉頰，而後又撫摸她的屁股，直到聽見門外有聲響才逃離現場。

受害正妹在驚慌之餘，趕緊向警方報案，警方用棉棒在她的臉上採集證據，並提供多張照片供她指認，她一眼就認出對她上下其手的歐陽男，但對方強調自己是清白的，堅不坦承。

▲男子不顧女方反對，強吻對方，還露出「愉悅的笑」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

歐陽男到案還辯稱，只是「想要認識對方、看她長什麼樣子」，在漢堡店時只是遠遠看，才會尾隨對方回家。而對方在樓梯間收信時，因看見自己嚇得飲料都打翻了，為了避免誤會就離開現場了，和正妹完全沒有接觸，更大言不慚地反問，「如果受害人確實有掙扎，為何沒有受傷」。但檢警不採信他的說詞，採集口水比對後發現，兩者DNA吻合，歐陽男確實涉案。

受害正妹向警方表示，事發當時她拚命掙扎，但歐陽男仍不斷貼近，她餘光更瞥見歐陽男直視自己，並露出「很愉悅的笑容」。事後她餘悸猶存，因歐陽男知道自己住處所在地， 所以她不敢一個人走，需要去看身心科，天一黑還會把自己反鎖家中，非常擔憂自己的安危。

新北地方法院認為，歐陽男犯行明確，且案發前曾以相同手法，分別尾隨另外2名年輕女子，都遭到台北地檢署起訴，仍在審理中，卻不知悔改，於是重判他5年徒刑。

歐陽男在台灣高等法院審理時才改口坦承犯行，並向被害人道歉，欲以20萬元和解，但遭拒絕；合議庭考量他有和解誠意，且曾到醫院接受矯正治療，因此改判4年6月徒刑。

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