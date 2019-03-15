黃國昌猛轟人民參與審判政策轉彎　蘇貞昌未正面回應

記者蔡浩祥／台北報導

時代力量立委黃國昌上午就司法改革問題火力全開，痛批蔡政府在司法改革態度不明，他以前法務部長邱太三在2017年提出「人民檢察審查會」，2019年行政院卻連法案都沒送來，甚至還提及蘇貞昌擔任民進黨主席期間的司改主張，要蘇表明立場、態度，蘇未正面回應。

黃國昌表示，2016年5月20日，總統蔡英文的就職演說，獲得最多掌聲的就是「司法改革」，質詢蘇貞昌對蔡政府司改成效是否滿意？蘇回應，「不滿意」。

話鋒一轉，黃國昌再問，政府對人民參與審判立場為何？還提及蘇貞昌擔任黨主席時期，民進黨主張的「陪審制」，質疑立場、態度轉彎。

蘇貞昌說，因為現在擔任行政院長，相關法案皆是院會通過草案，來做立場上的支持。言談間未正面回應黃國昌的問題。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌轉向質詢法務部長蔡清祥，指2017年邱太三提出「人民檢察審查會」，草案何時送院？蔡清祥說「很快」；黃再追問，這會期有沒有問題？蔡沒有明確表示。

面對蘇、蔡態度保守，黃國昌痛批，蔡政府2016年宣示、2017年邱太三提出「人民檢察審查會」，到現在2019年，法案還沒送上來，「我們已經沒有剩下多少時間，要人民如何相信司改決心」。

最後，立法院長蘇嘉全裁示，由行政院向黃國昌進行書面答覆，結束這段質詢。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）