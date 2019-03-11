蝦皮推P＆G超級品牌日　3大明星商品爆款組驚世價只要1元

▲根據蝦皮購物統計，25～55歲女性為網購主力消費者，因此平台與P&G寶僑家品首度聯手推出「P&G超級品牌日」。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

適逢3月婦女節、4月婦幼節消費高峰期，蝦皮購物首度推出「P&G超級品牌日」，其中小資族必搶好自在、海倫仙度絲、OLAY等3大明星商品，限量爆款優惠組合只要1元；東森購物主打專櫃夢幻逸品388元起；Yahoo奇摩購物中心迎15週年慶，暖慶活動先開跑，每天2檔超殺商品限時開搶，品牌人氣夯品半價起入手。

近年女力消費當道，蝦皮購物統計，站上用戶以女性為大宗，其中25～55歲消費主力軍又佔整體女性消費者約5成，家居生活、母嬰親子、保健美容為常年熱銷3大品類，其中又以尿布、女性用品為最熱銷商品，幫寶適更是穩坐年度尿布品牌銷售冠軍，與「P&G寶僑家品」目標客群與主力產品策略相符。

瞄準龐大女力客群，蝦皮購物與P&G寶僑家品首度聯手推出「P&G超級品牌日」，祭出眾多超值套組、滿額折抵，3/暖身慶期間，將以3/11尿布日、3/12洗衣日及3/13美妝日陸續登場，首二日指定尿布買1送6、蘭諾衣物芳香豆及好自在液體衛生棉限量買1送1，3/13當天更有小資銅板組，好自在三片裝+OLAY潔白潔面乳+海倫仙度絲致美強韌去屑洗髮乳驚世價只要1元，限量15組。

▲3/13當天有小資銅板組只要1元，限量15組。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物表示，3/14為超級品牌日正式日，主打商品包括日本銷售第一的幫寶適寶寶呵護組，買幫寶適拉拉褲送無添加洗衣精補充包+洗手慕斯下殺69折；凡下單幫寶適、Ariel、香香豆等年度夯品即送洗衣膠球；好自在14件組溫馨回饋只要5折起、百靈歐樂B全新升級3D三段式電動牙刷兩隻折後2,788元。此外，每下一單即可再抽好自在液體衛生棉、Ariel 濃縮洗衣精等一年份明星商品，關注「P&G寶僑旗艦店」再送購物金30元，參加轉盤遊戲還可再抽市價12,999元的歐樂B電動牙刷。

▲「P&G超級品牌日」加碼抽市價1,2999元的百靈歐樂B智慧追蹤電動牙刷G10000。（圖／蝦皮購物提供）

東森購物則於3/11～4/1主打專櫃夢幻逸品388元起，蘭寇超進化肌因賦活露100ml活動價4,299元、倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠50ml不到700元、KIEHLS亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜千元有找；活動期間還有好禮5重送，滿2,500元送1,000現金券，回購消費可100%全額抵用、指定全家便利商店取貨下單享95折，再送全家限量中熱拿鐵乙杯、LINE Points 1%回饋、不限金額首購免運費，舊會員滿千免運、加入草莓網LINE@生活圈「@strawberrynet」或直接搜尋「草莓網」，就送200折扣碼。

Yahoo奇摩購物中心迎來15週年慶，暖慶活動搶先開跑，3/8～3/31由「爆賺儲值金」打頭陣，凡於指定期間消費，即可享最高15%購物金回饋，另 於每天限時10:00、13:00推出超級秒殺搶購商品，集結旗下知名運動休閒、歐美精品及彩妝保養等品牌推人氣爆款強檔5折起，包括3/14 FILA限定商品5折起，結帳再享88折、3/16 Timberland 全面6折；3/11 歐美精品包獨家破盤優惠、3/12 PORTER 7折起、ALDO推百款春鞋千元有找，滿1,500元再折150、3/14 Grace Gift限定商品5折起；熱門彩妝SK-II及資生堂於3/15下單結帳可享84折。暖慶刷Yahoo聯名卡筆筆最高賺6%，刷花旗、中信、國泰等23大銀行加碼最高送6,900超贈點。

▲SK-II 青春露330ml限量加大版，下殺81折 ，原價7,099元， 特價5,821元。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）