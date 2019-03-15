降落傘打開變「螺旋狀」！隔天就是18歲生日　高中樂手第一次跳傘慘死

▲布萊恩特在高中樂隊中擔任低音號ㄕ（圖／翻攝自Facebook／Dayton Bryant）

國際中心／綜合報導

美國德克薩斯州一名17歲男高中生布萊恩特（Dayton Bryant）10日時，為了慶祝即將到來的生日，與父親前往科羅拉多州進行跳傘活動；不過他在獨自進行單人靜態線跳傘（solo static-line jump）時，降落傘雖然有打開但卻意外地捲成螺旋狀，造成他從高處墜落死亡，而隔天正巧就是他18歲的生日，讓家人悲痛不已。

根據外媒報導，布萊恩特在18歲生日的前一天，選擇跳跳傘來為自己慶祝成年，並且打算獨自一人挑戰靜態線跳傘，而非與教練一起進行串聯跳躍，沒想到這一跳，卻連自己的性命都失去了。

在跳傘的過程當中，布萊恩特的降落傘雖然成功打開，但卻因不知明原因變成了螺旋狀，造成他從高處墜落之後，於當天早上約10點左右，被宣布不幸身亡。據悉，負責跳傘運動的公司網站上聲稱，靜態線跳傘中，連接到飛機的掛繩會在距離地面1067公尺處，自動打開降落傘；根據驗屍官的說法，雖然布萊恩特的降落傘變成螺旋狀，但是事後檢查跳傘設備時，卻沒有發現任何問題。

布萊恩特的媽媽表示，他的前夫為了幫兒子慶祝生日，給了兒子兩個選擇，一是到海灘度假，另一個則是到山上旅行，不過因為兒子生性喜歡冒險，所以決定上山並且參加跳傘運動；從布萊恩特的社交媒體上還能看到，他在9日時po出一張與父親爬山的文章，並留下「久違的感到活躍」的文章，顯示他對於這次的旅行相當滿意。

報導中指出，負責此次跳傘的公司「High Sky Adventures」已經營運25年的時間，並在公司網站上表示，客戶在進行任何活動前，都需要接受4小時的「強化指導」；目前該公司仍未對這起意外進行說明，而美國國家運輸安全委員會和聯邦航空管理局，也已接手調查此事。