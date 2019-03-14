「北韓駐西大使館」川金會前夕遭10歹徒洗劫　西國：與美中情局有關

▲西班牙懷疑整起案件與美國中情局有關。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

北韓駐西班牙大使館傳出，2月時遭到10名歹徒闖入，不但對大使館內工作人員施暴，甚至還搶走電腦與大量重要文件。根據西班牙《國家報》13日報導，這10名歹徒中至少有2人與美國中情局有所牽扯，懷疑其中案情並不單純。據了解，這些歹徒似乎是以前北韓駐西班牙大使金赫哲為目標，專門鎖定相關文件帶走。

根據《國家報》報導，這起事件發生在2月22日，當時距離河內川金會不到1週，沒想到位於西班牙馬德里的北韓大使館竟遭到大批歹徒行搶。事實上，前北韓駐西班牙大使金赫哲當時也在川金二會的北韓代表名單中。據悉，這些歹徒專門在搜刮有關金赫哲的資料。

《國家報》引述警方與國家情報局的消息來源稱，經過監視器分析與目擊證人供詞，判斷在10名歹徒中，至少有2人「與美國中情局有關」。西班牙當局曾經要求中情局對此作出解釋，中情局雖然堅決否認涉入相關情事，不過西班牙認為該套說辭「沒什麼說服力」。

另外，歹徒行搶後帶著文件與電腦步出北韓大使館，馬上就搭上2部掛有外交車牌號碼的北韓大使館車輛逃逸，而車輛被發現時則早已被棄置，相關單位懷疑，中情局可能是在南韓情報單位的協助下犯案。