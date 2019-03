委內瑞拉恢復供電…換「噁爛黑水入侵」！　洗手台、街道全淪陷

Bueno, esto lo acabo de grabar yo, hoy #13Mar en San Diego, Carabobo. No me vengan con pendejadas de ''SABOTEO''. El único saboteo que tenemos se llama CHAVISMO que es una desgracia. pic.twitter.com/h4ihKJ5fP1 — Carlos Castillo V (@Carlos_lasek) March 13, 2019

記者詹雅婷/綜合報導

委內瑞拉經歷一周大規模停電後,政府13日宣布全面恢復供電。只不過,這場惡夢還沒有結束,根據當地民眾在社交媒體上分享的影片,水龍頭流出的竟然是超黑噁爛髒水,讓推特網友忍不住發文怒嗆,「這水看起來簡直就像石油,謝謝(自來水單位)讓我們在國內生存變得更方便。」

綜合每日郵報、CNN報導,委內瑞拉北部的卡拉波波州聖達戈市(San Diego, Carabobo)過去數月供水就已處於不穩定狀態,在全國大停電期間,這個情況變得更糟,部分地區供水完全中斷,當地居民只能仰賴水車、天然水源等管道取水。但以網友分享的影片來看,即便當地已恢復供水,但多數區域的自來水水質仍相當糟糕,根本不能喝,也無法拿來洗澡或清洗任何物品。

網友諷刺怒轟,「聖達戈市大多數地區的水,看起來簡直就像石油,謝謝(自來水單位)讓我們在國內生存變得更方便」、「我們不知道該怎麼辦,我們甚至不能洗澡」。

對此,聖達戈市長胡拉度(León Jurado)表示,流出黑水的狀況實屬人為疏失,與停電無關,並提及當局已在清晨5時發現抽水機停止運轉,目前已停止供水並進行清理作業。

委內瑞拉全國停電危機為期約一個禮拜,總計19個州受到影響,接連導致家庭用水無法被送到每戶人家家中,公共交通幾乎癱瘓,而醫院醫療設備則因供電中斷,至少造成17名患者死亡。

