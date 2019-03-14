人類首次「三位一體」核試驗　數位修復高清影片曝光！

▲美國1945年首次核子試爆，高畫質修復版影片曝光。（圖／翻攝自YouTube／atomcentral）



國際中心／綜合報導

美國做為世界上第一個成功研發核子武器的國家，於1945年7月16日在新墨西哥州沙漠進行首次核子試爆，代號「三位一體」，被認為是核子時代開啟的象徵。一段經數位修復的高清核爆影片近日曝光，讓外界首次清楚目擊原子彈爆炸的情況。

「三位一體」（Trinity）試驗屬於美國「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）的一部份，同時也是整項計畫的最高潮。1945年7月16日清晨5時29分，美軍在新墨西哥白沙試驗場（White Sands）試爆一枚暱稱「小玩意」（Gadget）的鈽原子彈，爆炸當量相當於1.8萬噸TNT爆炸產生的能量。隨後用於轟炸長崎的「胖子」原子彈，與首次核試採相同的設計結構。

過去有關美國首次核試的影像畫質較差，此次曝光的數位修復版清除了影片中的瑕疵和沙塵，使畫面清晰許多。這段影片長度約2分鐘，記錄下原子彈引爆後的刺眼光芒、地面猛烈震動，以及直衝天際的蘑菇狀雲。

「曼哈頓計畫」是二次大戰期間同盟國研製原子彈的一項秘密大型工程，主要由美國主導，英國和加拿大則給於支援。原計畫打算用來對付納粹德國，但隨著德國於投降，華府將曼哈頓計畫的矛頭指向日本，並分別於1945年8月6日和8月9日，在廣島、長崎上空投下原子彈，也是有史以來唯一用於實戰的核子武器。