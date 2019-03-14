騰訊擬5月來台　鄭運鵬：馬化騰會穿解放軍裝在街上走來走去

▲身兼民進黨立法院黨團書記長的鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

大陸影音串流平台業（OTT）傳最快在今年5月來台，包括騰訊、優酷視頻、芒果TV等，都將循愛奇藝的模式來台「落地」。民進黨團書記長鄭運鵬今（14）日表示，「騰訊的總裁馬化騰是會穿中國解放軍裝在街上走來走去的人，若不查其主管背景，它所屬的內容就是不能在台灣落地。」

民進黨立法院黨團今天上午舉行「騰訊、優酷可落地，台灣媒體陷地獄」記者會，極力反對政府開放大陸影音平台「落地」，以防衝擊台灣媒體產業及相關串流平台。

▲「騰訊視頻」傳將來台落地。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）

據了解，「騰訊視頻」將遵愛奇藝的模式，目前已在101大樓租了辦公室，並且準備徵人。愛奇藝在2016年申請來台設立公司，當時被經濟部投審會駁回，不過愛奇藝利用台灣法律漏洞，架設「愛奇藝台灣站」照常營運，透過台灣代理商進行經銷、宣傳等業務，其規模已經達上百人，遊走法律灰色地帶。

民進黨團書記長鄭運鵬今天在記者會上表示，「不是開放競爭就會進步，全世界對於媒體的開放都有配額管理，韓國也有對於外國媒體的影音內容，包括電影開放時間及片額進行限制，只有台灣沒有。」他也稱，現在電視上面民眾根本無法分面這些是不是合法的平台。

▲騰訊總裁馬化騰。（圖／CFP）

鄭運鵬表示，「騰訊的總裁馬化騰也很妙，他是會穿中國解放軍裝在街上走來走去的人；根據《南方雜誌》的調查，騰訊3、4萬名員工，其中有7千多位是共產黨員，占公司的30%，裡面設置黨部、書記理所當然，幾乎視為『國營事業』處理。」

鄭運鵬強調，「他的背景是他們公司治理沒有關係，但是它所屬的內容就是不能夠在台灣落地。」在影視內容方面，鄭運鵬也憂心，現在點進去平台後，「早安」、「午安」、「晚安」、幾乎都變成「早上好」、「中午好」、「晚上好」，會慢慢影響下一代的文化用語。

對此，鄭運鵬要求，雖然這並非廣電三法的項目，但其「落地」就是主管機關列舉的項目之外，文化部不可能核准，NCC也要拿出辦法來。陸委會副主委邱垂正表示，台灣政府目前並未開放OTT落地，騰訊影音要來台，陸委會將會按照國安會的綱領嚴格把關。