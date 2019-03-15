「騰訊視頻」登台涉國安？NCC、文化部將提出政策建議



▲「騰訊視頻」傳將來台落地。（圖／翻攝自騰訊視頻網站）



記者陳世昌／台北報導



文化部、NCC15日召集「臺灣OTT交流平台」第10次研商會議，由於正值大陸「騰訊視頻」傳出要在台灣落地，成為話題焦點。據與會人士轉述，NCC及文化部在會議中，詢問各業者對大陸OTT規管方式的看法，出現兩派不同意見， NCC也無法做出立即結論，最後NCC主委詹婷怡認同應拉高此議題之層級，擬偕同文化部向行政院提出政策建議。



15日的「臺灣OTT交流平台」出席業界包括OTT協會、衛星廣播電視事業同業公會、有線寬頻產業協會、中華電信、台哥大、三立、民視、凱擘等。其中有部分看法建議「大陸及境外OTT應可落地納管，與本土業者有相同待遇 、公平競爭」，否則本土守遵法法令的嚴格管制，無法與境外OTT公平競爭。



NCC表示，會中亦提及大陸OTT業者來臺一事，與會者多數表示，對於目前中國OTT TV業者進入臺灣市場的規劃，除攸關臺灣OTT產業的發展，實質上牽涉國安及文化等問題，建議政府應提高層級與關注並由各相關權責部會進一步共同研商處理。

