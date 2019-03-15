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選前之夜！余天眾星雲集　鄭世維4太陽齊放閃、李佳芬代夫出征

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▲▼余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）

▲余天、鄭世維。（合成圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。新北立委補選選前之夜，民進黨候選人余天的晚會，藝人與黨內大老將輪番上陣；國民黨候選人鄭世維的晚會，國民黨4顆太陽齊聚放閃，高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬也到場支持。

民進黨方面，余天15日晚上6點，將在新北市三重運動場旁市前街舉辦造勢晚會，由立委陳亭妃、羅致政主持，首先致詞的是前民進黨議員邱婷蔚、民進黨議員李坤城、李倩萍、陳啟能、李余典，以及無黨籍議員彭佳芸。

接著，介紹完執評委與區主任後，黨內人士與藝人以交替的方式輪番上陣，歌手翁立友、王彩樺、施文彬上台表演，民進黨黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文將上台致詞。

國民黨方面，鄭世維15日晚上6點，將在新北市三重區三陽路舉辦造勢晚會，由立委許淑華主持，國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前總統馬英九都將先後為鄭世維拉選票，國民黨4顆太陽齊放閃，團結力拼新北立委補選。

除了「4顆太陽」，國民黨市黨部主委李乾龍、國民黨副秘書長鄭麗文、雲林縣長張麗善、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都將到場支持，雖然「漢子、燕子、禿子」不能齊聚，但韓國瑜的妻子李佳芬將到現場代夫輔選；此外，國民黨三重議員、雙北議員、立委、里長也將聯合助講。

新北、台南、彰化和金門等四縣市立委補選即將在16日正式投票。戰況激烈的新北，余天與鄭世維誰能奪下新北立委一席，備受關注。

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關鍵字：316補選,新北立委,余天,鄭世維,蔡英文,李佳芬

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