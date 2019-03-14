長壽轎前鼓加持　最強村姑陳筱諭團結之夜氣勢如虹

▲立委補選候選人陳筱諭，一連兩天的選前之夜造勢晚會，3月14日晚上開跑，在麻豆街區上演一場另類嘉年華會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選舉立委補選候選人陳筱諭，一連兩天的選前之夜造勢晚會，14日晚上開跑，除了麻豆七宮廟出動神轎、蜈蚣鼓助陣外，5人將近400歲的轎前鑼鼓車，成為晚上另類焦點。

陳筱諭說她有近3000位支持群眾陪同掃街，在麻豆街區上演一場另類嘉年華會。陳筱諭強調，在地鄉親支持筱諭的意志相當堅定，她的票絕對不會流向藍、綠，對手即使想操作棄保，也不可能得逞。

民進黨資深黨員梁建興，晚上也到場力挺陳筱諭，他強調很多民進黨員這次都決定不會支持民進黨的候選人，因為這次黨提名的代表，根本不符當地民意，完全不尊重在地人的意見，所以他們一定會支持陳筱諭。

這次參與千人徒步掃街的宮廟包括代天府五府千歲、關帝廟神龍隊；太子宮、北極殿、保寧宮、護濟宮、良皇宮、龍泉巖等神轎也同時出巡，加上清水里蜈蚣鼓陣以及活力四射的陳筱諭行動競選總部隨行，鼓聲震天，炮聲隆隆，遊行隊伍的「陳筱諭，凍蒜！」聲，在麻豆市區街道四處迴盪，整個麻豆街區彷彿化身成另類嘉年華會。

在這場上千鄉親站出來力挺陳筱諭的宮廟嘉年華會中，走在神轎前的麻豆太子宮鼓車，特別引人矚目，4位鑼鼓手中，年紀最大90，依次為86，83，71歲，加上70歲的司機，全員5人合計剛好400歲，鼓車陣成軍已經20年，大家平日作息正常，不煙不酒，所以，雖然年紀大了點，但體力還算可以，一上車敲個3、4個小時的鑼鼓，身體也都還可以。他們都說，陳筱諭算是他們從小看到大的在地孫女，年輕人要出來幫大家服務，當然是力挺到底。

陳筱諭說，她没想到這次選舉，到最後竟然會影響到麻豆柚農的生計，為了麻豆柚農們的利益，她也放下了黨派成見，無私地提供更好的行銷概念，協助對手幫麻豆文旦賣出更好的價錢，她的參選，不帶任何權力欲望，只是想幫更多鄉親服務，為大家爭取更好的福利。

她並呼籲鄉親們，3月16日是讓手中這張選票展現重大意義的時刻！只有讓藍綠都不能得逞，兩大政黨才會真心誠意，傾聽我們在地鄉親的聲音！