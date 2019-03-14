陳筱諭呼籲謝龍介　用「老欉珍品」文旦提高外銷品牌價值

▲陳筱諭表示，為保障柚農收入、維護麻豆文旦品牌價值，希望謝龍介在外銷麻豆文旦時，請通路商帶一些「老欉珍品」文旦，到高端消費市場拍賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對近日來兩黨候選人為了選情，不斷爭吵麻豆文旦價格，已有10年產銷文旦柚經驗的陳筱諭14日表示，為保障柚農收入、維護麻豆文旦品牌價值，希望謝龍介在外銷麻豆文旦時，請通路商帶一些「老欉珍品」文旦，到高端消費市場拍賣，讓外界知道麻豆文旦並非浪得虛名，也才能帶頭拉高一般麻豆文旦的銷售價格。

陳筱諭指出，謝龍介公布麻豆文旦外銷簽約價後，引起麻豆柚農一連串反彈，各產銷班代表包括李紘維、莊志銘、陳哲雄等6、7名柚農，都要前麻豆鎮長陳彰茂出來幫忙主持公道，柚農們不斷埋怨謝龍介没把分級說明清楚，他們的客戶看到報導後，都打電話來抗議說，為何謝龍介可以拿到一斤30、40元，老客戶卻買到一斤100元？柚農們都被老客戶罵慘了！

陳筱諭說，幫忙外銷麻豆文旦本來就是美事一樁，但她只擔心一點，行銷方法不對，可能會在一夕間毀了麻豆文旦的品牌。陳筱諭說，麻豆柚農長年都配合農會的產銷策略，好不容易用「老欉」文旦，建立起麻豆文旦的品牌形象，柚農們也都很清楚，一定要讓外地人吃到最好吃的麻豆文旦，才能維持住麻豆文旦的名聲，至於品相較差的文旦，就送去加工成柚子茶、柚子蔘等副食品，另闢一條文旦次級品的銷售通路，這樣才能確保麻豆文旦的品牌價值。

陳筱諭指出，台灣的農產品外銷做不好，是因為無法擺脫傳統觀念，一直說台灣的農業規模不大，產量不穩定，供貨不正常，所以通路商不想下單。但是換個角度想，這樣的情況卻很適合用「饑餓行銷」模式去推銷，把品質最高的農產品介紹給外國最高端的消費者，為台灣的農產品建立「物稀為貴」的品牌形象，利潤一拉高，自然會有通路商搶著下訂單。

陳筱諭並表示，她一直主張台灣的農業要再升級，要學日本的生產技術，不斷提升農產品的品質；學以色列控制農業生產環境，解決天災蟲害問題；銷售要學荷蘭，打通全球農產品銷售管道，就是希望台灣的農業品以重質不重量的觀念去生產行銷，搶下最高端的消費市場，提高農民的利潤。

陳筱諭並建議政府農政單位及各方政治人物，別再把台灣的農產品看成是滯銷、賣不出去的貨色，要用「物稀為貴」的觀念去行銷，才有機會打開農產品的國際市場。

陳筱諭特別呼籲謝龍介，既然外銷訂單已經敲定，只好請他的通路商朋友，記得屆時帶上一些「老欉珍品」文旦，到高端消費市場打口碑，讓外地人嚐嚐麻豆文旦精品的好滋味，好的東西才能拿出去賣，不能讓國外市場以為麻豆文旦都是滯銷品。也請各政黨政治人物，不要只想著搶位置而相互叫陣漫罵，好好幫百姓賺更多錢，自然能獲得選票支持。