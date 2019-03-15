影／鄭世維造勢卡司超強！「神力女超人」許淑華氣勢壓全場

記者羅婉庭／新北報導

國民黨三重區立委補選候選人鄭世維15日的「選前之夜」卡司超強，更是充滿女性的力量。由「神力女超人」之稱的立委許淑華擔任主持，氣勢壓全場！台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善將陪同鄭世維上台，隨後韓國瑜女兒韓冰也會到場加持，女力十足！

許淑華上台助講力挺鄭世維，表示兩人以前就有好交情，盛讚鄭在政論節目舌戰群雄，是國民黨第一戰將，邀台下支持者一起高喊「翻轉三重！」，更撂下祭品文！「若是國民黨四名立委候選人都選上，他要跟他們一起COSPLAY！」。

造勢活動在暖場表演後由黨主席吳敦義致詞，三重區議員、黨部主委李乾龍接著助講；高雄市長韓國瑜也將以「神秘嘉賓」的角色出場。

致詞者依序由前行政院發言人鄭麗文、前台北縣長周錫瑋、藍營雙北議員、前新北市長朱立倫、前總統馬英九、藍營立委、三重區里長。

原本規劃由新北市大家長侯友宜、張麗善陪同鄭世維進場，但因安全考量，避免上次造勢的意外再度發生而取消，隨後由盧秀燕擔任壓軸助講。

選前之夜地點將選在三陽路與疏洪東路一段，現場擺設1萬張椅子，後方有一段胖卡車、攤販的位子，讓到場民眾在寒冷的也晚中有熱食可吃。

▲三重立委補選，國民黨參選人鄭世維選前之夜，立委許淑華到場支持。（圖／記者湯興漢攝）



▲鄭世維三重選前大團結之夜支持群眾搖旗吶喊。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭世維三重選前大團結之夜發包子。（圖／記者湯興漢攝）