3公尺超大瓢蟲飛進校園　網紅快來中正大學拍金屬巨型藝術品

▲有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳與作品「鐵布魯」合影，即日起受邀在中正大學舉辦裝置藝術展。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

鐵鍋、鐵鏟也能變成多采多姿的裝置藝術！中正大學圖書館即日起至5月2日舉辦「鐵布魯的異想世界：賴銘傳裝置藝術展」，創作者「嘉義鐵孩子」把搜集了非常多的廢棄金屬品，像是鐵鍋、不要的水塔等打造出巨大機器人與動物等，讓這些廢棄物變藝術品，有重生機會。

有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳，高職美工科畢業後，從事招牌看板業30餘年，憑藉自身熟悉鋼鐵構件的工作經驗，加上對藝術的熱愛，賴銘傳創作許多繽紛多彩的金屬裝置藝術，像是廢棄不要的鐵鍋、鐵鏟或是水塔等，到他手上都能重生，打造成絕美裝置藝術，像是瓢蟲、豬、魚、蝸牛等等，完全看不出原本的樣子。

請繼續往下閱讀...

▲▼這些裝置藝術的材料，通通來自日常用品回收的陳年鍋碗瓢盆。（圖／中正大學提供）

這些裝置藝術的材料，通通來自日常用品回收的陳年鍋碗瓢盆，藉著賴銘傳的藝術眼光與巧手，賦予被廢棄的鐵製用具新生命，他展現愛物惜物的傳統價值觀，讓鐵製品在創意發想下裁切、焊接後呈現嶄新的樣貌，再加上打磨、上漆、佈線點燈，將鋼鐵裝置藝術呈現色彩與光影。

▲▼「嘉義鐵孩子」賴銘傳賦予被廢棄的鐵製用具新生命。（圖／中正大學提供）

近年來，除了在社區舉辦不定期的戶外展覽，賴銘傳更獲邀在全台各地進行裝置藝術展，而這次在中正大學登場的展覽分為2個部分，戶外的「羽光之丘」展場24小時開放，以大型彩色裝置作品為主，而圖書館內的「藝術迴廊室內展場」開放時間為每日10時到16時，週末不打烊，展出中小型彩色或素面鋼材裝置作品與油畫作品。

中正大學藝文中心表示，該展覽打破過去傳統展場的習慣，大部分展品開放參觀民眾直接觸摸，希望透過鋼鐵的質感與溫度，讓民眾體會鋼鐵本身的厚實感。

▲▼「鐵布魯的異想世界：賴銘傳裝置藝術展」即日起至5月2日於中正大學展出。（圖／中正大學提供）