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因應資安風險　雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防

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▲▼ 資安城市 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲嘉義市舉辦「雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防啟動記者會」 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市11日上午舉行「雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防啟動記者會」，邀請行政院資通安全處、各縣市與會代表、嘉義市議會、中正大學和嘉義大學的資安專家學者蒞臨指導，與市府資安團隊廠商共同參與，並啟動跨域資安區域聯防機制。

▲▼ 資安城市 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

市長黃敏惠提到，今年是資安元年，「資安即國安」，感謝行政院的支持，資邀請行政院資通安全處、各縣市與會代表、嘉義市議會、中正大學和嘉義大學的資安專家學者蒞臨指導，與市府資安團隊廠商共同參與，並啟動跨域資安區域聯防機制。

黃敏惠表示，科技的重要性和便利性使我們已經無法離開，因此反而潛藏極大危機。在此感謝行政院資通安全處支持本府推動資訊安全防護，有了中央資安政策指導及經費補助，才能更強化嘉義市資安防護；嘉義市作為雲雲嘉南共同夥伴，也感謝各縣市全力支援，以及產官學合作，我們才能啟動。

同時，嘉義市議會不僅在預算上全力支援，亦加入本市的資安聯合防護團隊，這也是全國唯一，展現府會對本市資訊安全的重視與力行推動。我們攜手合作，全力支持，把該做的事情做的更好、更對。

行政院資通安全處副處長徐嘉臨表示，今年「資通安全管理法」開始施行，我們肯定嘉義市政府展現落實本法的決心。沒有資安，就不能提供好的科技與數位服務。今天的資安區域聯防記者會，使我們有更好的預警措施加以防範。

為落實政府「資安即國安」政策，配合行政院前瞻基礎建設「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，市府向行政院爭取107-109年補助，總核定經費5,330萬元，中央補助3,731萬元，市府配合款1,599萬元。由市府暨所屬機關橫向結合，共構資安聯合防護機制；並與雲林縣、嘉義縣、台南市跨域合作，共同建置資安區域聯防平台，可隨時掌握網路駭客攻擊資訊、即時情資分享與共同防護，亦可確保市民的資料安全及提升資安意識。

因資安風險日益多元化和全球化，資安防護須透過跨機關橫向整合、向上集中的聯合資安防護，及跨域縣市共同合作，建立資安區域聯防平台，才能讓資安威脅降至最低。而面對越來越嚴峻的資安威脅，也需要培育更多嘉義的資安人才共同加入防護，故市府也結合中正大學、嘉義大學資安專家學者，和中華電信資安團隊共同推動產官學合作模式，希望透過實務場域達到培訓資訊安全人才的目的。

智慧科技處處長林立生指出，隨著數位經濟帶動產業朝跨世代、領域等趨勢發展，加上物聯網(IoT)、人工智慧(AI)等應用領域快速普及，資通網路已融入日常生活中，成為不可或缺的工具，所有的資訊幾乎都是由網路取得與分享，因此衍生的資訊安全課題越來越重要。

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關鍵字：資安風險,行政院資通安全處,嘉義市議會,中正大學,嘉義大學

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