嘉義外銷拼經濟　彩色甜椒進軍新加坡

▲▼ 嘉義新港外銷5.7公噸彩椒前往新加坡。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

不讓高雄專美於前，嘉義農業也拼外銷！新港鄉蔬菜產銷班11日出口5.7公噸的甜椒銷往新加坡，為嘉義縣優質彩椒拓展行銷通路，嘉義縣長翁章梁到場訪視外銷現況與瞭解農民需求。

嘉義縣氣溫適當、冬季日照充足，孕育出外觀渾圓、色澤飽滿、水分充足的甜椒，新港鄉為全台最大的甜椒產區，每年產量約在2000公噸左右，佔全台產量12%。

新港鄉蔬菜產銷班第52班下午準備570箱彩色甜椒，總計重量達5.7噸，將「金富九」甜椒品牌銷往新加坡，縣長翁章梁特別到場關心外銷情況與瞭解農民需求，並期望逐步帶領嘉義優質的農產品前進全球市場。

新港鄉蔬菜產銷班第52班曾獲民國100年農委會十大績優農業產銷班，生產甜椒，以現代化生產設備以及專業的栽培技術培養出耐熱性佳、抗病性強、肥料需求較低以及栽培期較短的彩色甜椒，其果肉厚、甜度較一般品種高1~2度且口感爽脆，存放時間也比其他國家多1個星期，整體提升甜椒品質，約9年前開始外銷東南亞、加拿大，今年至今已外銷120噸，並以出口150公噸為目標邁進。

翁章梁表示，農產品外銷是計畫性的，絕對不是因為生產過量而出口，縣府最近會將嘉義的農產資源與優勢需盤點出來，把具有外銷優勢的農產品盤點出來，讓未來嘉義有專門生產外銷的外銷田，這是必須共同努力的目標。

翁章梁指出，新港鄉除彩色甜椒外還有許多優質農產品，他要求農業處向農委會國際處提出申請，將彩椒列入外銷日本農產品談判項目，出口日本過程中也須經過檢疫，希望能將彩椒進軍日本市場。