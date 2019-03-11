中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

▲中正大學。(圖／取自中正大學網站)

記者胡順惠／台北報導

高教工會今（11）日公布中正大學、東吳大學、南華大學教授對校長的滿意度調查，值得注意的是，超過6成的中正大學教師認為校長馮展華不應續任。中正大學政治系副教授陳尚志表示，7天之後即將舉行臨時校務會議，否決連任是非常困難的，希望調查對投票有影響，卑微喚醒校務會議的良知。

陳尚志指出，中正大學18日即將舉行校務會議，投票決定是否同意校長連任，在校長上任整整滿3年之際公布，顯得格外有意義，希望調查結果能對投票有影響。他解釋，校務會議中的大宗是校長、副校長等行政主管，只要過半數同意就可以連任。

請繼續往下閱讀...

▲台灣高等教育產業工會公布校長評鑑報告。（圖／翻攝臉書直播）

「否決連任是非常困難的！」陳尚志表示，大概6成至6成5都是不滿意的，這並不是說校長每一件事情都沒有做好。他坦言，校長非常重視績效，認為傳播系的績效很差，「有的老師建議，校長不要眼裡只有數字，不要把資源集中在特定系所，校長這個職務不是當官，而是服務」。

南華大學則有5成5希望校長林聰明續任。南華大學哲學與生命教育系教授謝青龍分析，雖然7至8成的老師對行政措施有意見，但因為董事會是佛光山，每年3至4億挹注到學校裡面，挾帶大量資金還是希望校長能繼續當。

世新大學副教授暨高教工會秘書長陳政亮表示，台灣的評鑑制度已經發展20年，校務會議都變成行政會議的延伸，行政權力相當龐大，各種行政作法老師事先都不知道，很難產生有意義的溝通，所以這次才會在教學跟研究環境、干擾工作自主性、資源分配、只看績效、允不允許民主參與、權力介入等面向進行調查。

高教工會研究員陳柏謙表示，除了公布的這三間學校，其他學校也在規劃與評估，工會會繼續做校長評鑑，東吳特別有評鑑報告書，也把報告書也都寄給董事們，希望工會能繼續擴大，促進真正的校園民主。