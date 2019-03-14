他「奇招」破解娃娃機挨告　網譏店家：調鬆夾子還怪客人反制？

▲台北市一名江姓台主怒告一名林姓玩家詐欺，認為他使用「怪招」干擾電眼取物。（示意圖／記者陳韋帆攝）

突發中心／綜合報導

台北市一名林姓男子玩夾娃娃機，利用手伸進取物口觸動「電眼」鬆爪的方式，讓娃娃掉進取物口。江姓台主調閱監視器後發現，怒告林男詐欺。士林地檢署調查後認定，是「操作技巧」，予以不起訴處分。

該名提告的江姓台主在大同區民權西路擺放選物販賣機。他在2018年7月8日發現，機台內的物品竟在短時間內被夾走，調閱監視器後發現，林男一手控制搖桿，另一手則伸進取物口，快速取走「公仔御手洗優奈」、「公仔軍裝路飛」、「公仔求婚版山治」等3件物品，價值1050元。

江姓台主認為，林男是以伸手干擾電眼的方式取物，怒告對方詐欺。但檢方認為，林男是利用爪子甩幅使電眼誤判鬆爪，屬於「操作技巧」，且從監視器畫面來看，林男是在夾起物品後，才將手伸入機台內取物，是合理取得機台物品，因此不起訴。

有網友將這起事件分享到PTT後，引發鄉民熱議。許多人反問店家，「那擺盜版調鬆夾子，算不算怪招」、「調鬆夾子真的別怪玩家用技巧」、「怕被夾走，建議把娃娃改成保齡球鐵餅」、「把娃娃機夾子調的超鬆，是詐欺還是操作技巧？」、「店家調鬆夾子還怪客人反制？」、「把爪子調鬆都沒關係，那是不是夜市撈魚可以給破網」。

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