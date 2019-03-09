面具男宣稱拍「上班不要看」　找潮牌店捐愛心結果...騙人的

▲男子冒充知名網紅前往店家假借拍節目要求募款，有店家受害付了2千5百元。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子2月底竟假借網紅團體「上班不要看」成員，到西門町一帶挑上潮牌店宣稱要拍攝節目，男子做出該節目同款面具上門拍攝，並向店家以做公益為名，開口要了2千5百元，事後業者發現節目沒有播出，從臉書向該社團求證才發現遭騙。

警方調查，25歲的袁姓男子，2月底在西門町西寧南路上看上某潮牌店，並先假意打電話與鄭姓業找洽詢拍攝事宜，並自稱是網路知名節目「上班不要看」其中一名主持人庫柏，鄭姓男子一口答應拍攝，當晚袁男就帶著節目同款的面具前往店家。

但袁男到場之後先假意拍攝節目內容，但卻趁錄影期間不斷向鄭姓業者要求募款捐公益，鄭姓男子最後掏出2千5百元給袁，但事後發現遲遲未播，向臉書社團「上班不要看」查證，該團體表示並無此「庫柏」成員及勸募活動，驚覺遭受詐騙。

袁男到案表示，因網紅團體「上班不要看」很有知名度，並選定網路曝光率較高之潮牌服飾店，再以『上班「就」要看』之名向店家徵詢拍攝公益活動影片募款，因袁男對於所募得款項交代不清，僅表示已將部分捐款贈予路上街友，警方也將袁依詐欺罪送辦。

萬華分局提醒假募款真詐欺之慣用手法，常以混淆團體名稱使人陷於錯誤，再利用民眾發心行善的心理進行詐欺；特此呼籲民眾如遇以上情事秉持勿急、勿躁、多思考、詳查證，以避免受騙。

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