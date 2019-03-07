尋找2015年的昭順！黃昭順被翻出4年前挺同　網：那妳混怒啥？





▲網友翻出黃昭順4年前挺同志的文章和大頭貼。（圖／翻攝自黃昭順臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

行政院版「同婚專法」草案5日在立法院逕付二讀，國民黨立委黃昭順因為不滿表決結果，要求行政院長蘇貞昌上台答詢，拍桌怒罵7次「我們很混怒」，引發網友熱議。然而現在卻有網友翻出，黃昭順在2015年曾發表挺同言論，甚至將大頭貼換上象徵性別少數群體（LGBT）的「彩虹旗幟」。

黃昭順5日直指，民進黨要在2020年把公投綁大選做出修改，顯然是在打假球，去年公投聚焦能源、性平以及台獨訴求進入國際賽事三大面向，如今綠營為了速戰速決，竟然連討論時間都沒有，就把同婚專法草案強行逕付二讀，短短幾分鐘內就把700多萬人民的投票否決掉。

黃昭順將「卡韓就是卡高雄」的字牌擺在桌上，要求綠營不要以這樣的方式拖延、忽視公投民意，甚至連問蘇貞昌3次「你沒有混（憤）怒嗎？」蘇貞昌則回答「我是行政院長啊」，讓她氣得拍桌怒嗆「我們很混（憤）怒！」這時，蘇貞昌用英文「CALM DOWN」要求黃昭順冷靜，卻被認為是在耍嘴皮子，還挨嗆一句「不答詢就可以回去」，而他也爽快回應「好，謝謝」，接著轉身走回自己的座位。

這段質詢影片曝光後被轉分享到網路上的各大論壇，PTT網友更是在八卦版分享相關新聞報導並留言酸諷，「笑死，很鬧」、「光看文字就有畫面」、「自己叫蘇貞昌回去，他真的回去又暴怒」、「蘇這攻防的邏輯不錯」。

原本以為這起「混怒事件」已經落幕，然而6日晚間卻有網友發現，黃昭順曾於2015年6月27日將臉書大頭貼換成「彩虹色」，並且在旁邊寫下「愛無性別之分、尊重、包容！」等挺同言論。

針對這張照片，網友們開始湧入黃昭順的臉書，質疑「混怒歐巴桑失憶了嗎」、「委員您好，不曉得2015年那位，是否為你的孿生姊妹？請問有需要請網友們幫忙協尋，尋找那位最挺同的黃昭順委員嗎？」、「那你昨天到底在混怒什麼？有事嗎？」、「前後不一，真是讓人無比混怒」、「謝謝2015年充滿愛、尊重與包容的黃昭順委員」、「想念這個昭順」。