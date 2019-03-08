韓國瑜旋風！藍擬重啟自由經濟示範區　農委會：傷害農業

▲國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆。（圖／國民黨立院黨團提供）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日喊話要推動高雄自由經濟示範區，國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆8日即在立法院黨團召開記者會，參考前總統馬英九執政時經建會提出的版本，要求重啟自由經濟特區。對此，農委會主委陳吉仲表示，「馬政府推動的自經區，對農業是傷害」，將造成所有食品業者都不會用國內農產品當原料。

費鴻泰、曾銘宗、賴士葆擬提「自由經濟特區特別條例」草案，落實韓國瑜「貨出去、人進來」的口號。費表示，這次立法參考2014年經建會提出的版本，並依照現況進行調整，法案一定可以讓台灣的經濟某種程度起死回生，希望行政院副院長陳其邁能考慮此案，「不要為了反對而反對，幫助韓國瑜，救救高雄市」。

費鴻泰解釋，經濟特區主要的功能包括智慧物流、金融服務、國際健康、教育創新、農業加值等；同時經濟特區也能因應國際租稅的競爭，在人才方面，給予國外人才個人所得稅的減免，且只要在特區內從事貨物儲存或簡易加工，外銷100%，可免徵公司所得稅。

賴士葆也說，這次的草案可說是當初國民黨提出的「2.0版」，民進黨過去特別針對這個議題成立反對小組，當時的小組召集人就是行政院副院長陳其邁，「呼籲陳其邁放手吧！給高雄一條生路、給台灣一條生路」。



針對國民黨立委提出「2.0版」自由經濟特區一說，陳吉仲今在立法院表示，「馬政府推動的自經區，對農業是傷害」，將造成所有食品業者都不會用國內農產品當原料。而中經院院長陳思寬今也對此表示，自由、開放固然有助商業活動，但還是要有配套措施，才有辦法評估對經濟的整體影響。