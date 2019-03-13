「你知道你有多討厭嗎」！大叔與流浪狗對罵30分鐘...最後還輸了

大陸中心／綜合報導

江蘇常熟一名邵姓大叔3日應酬後，喝得醉醺醺的駕駛機車回家，途中遇到一條流浪狗追著汪汪直叫。大叔隨即停車跟狗「理論」說，「你知道你有多討厭嗎！」就這麼僵持半小時後，狗狗溜進旁邊紡織廠的閘門後面，一人一狗繼續對罵。男子隨後怒火中燒，騎著車狠撞鐵門，最後因酒駕被捕。

▲狗狗一開始站的離邵某很近。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，狗狗先是站在摩托車旁叫，大叔怒罵「兄弟你能不叫嗎。」狗狗隨後走遠一點點繼續「汪汪」，大叔接著喊，「你再叫我揍你」、「你知道你有多討厭嗎」。就這麼僵持半小時後，大叔打開車燈，意圖撞向狗狗。

報導稱，狗狗嚇得溜進了旁邊紡織廠的閘門後面，但仍不放棄，繼續對大叔「汪汪」直叫。邵男氣的離開機車，走進鐵閘門，一人一狗四目交接繼續吵。在疑似吵不贏狗狗的情況下，大叔騎車猛撞鐵門，一次撞不開再接著撞。

▲一人一狗隔著鐵閘門對罵 。（圖／翻攝自梨視頻）

巨大的聲音把工廠老闆吵醒。邵大叔隨後被警方帶走，經檢查，血液中酒精含量為247.7mg/100ml，確定為酒駕。

對此網友紛紛表示，「知識點：喝多了能與狗直接交流甚至是吵架」、「這是喝了點酒就無師自通一門外語了」、「這狗可能以前是條警犬，查酒駕」。

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▼男子騎車撞門 。（圖／翻攝自梨視頻）