大陸男女籃拚奧運資格　姚明：更重要的是「小籃球」計畫

▲姚明在委員通道上受訪。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸全國政協委員，中國籃球協會主席姚明9日表示，今年中國男籃、女籃的任務非常重，都需要拿到奧運會的資格。他並強調，為了國家隊未來的牢固基礎，在青少年活動中開展「小籃球」也是一個重要的項目，這部分需要長期的投注，才能產生長遠的影響。

姚明9日參加十三屆全國政協二次會議的第二場「委員通道」採訪活動，她提到，上次提案的「小籃球」發展計畫，在過去一年中得到了一些成長，有10萬個6至12歲的孩子註冊為「小籃球」運動員。

姚明解釋，這個計畫是想讓更多的青少年朋友參與到籃球運動當中，相信小籃球會給大家帶來一種不同的體驗，「不僅僅是一種體驗，可以給青少年從集體的球類運動中體會到團隊的運作、團隊的合作、個人的努力、挫折的成長等等一系列人格方面的培養。」

關於國家男籃、女籃的成績，姚明指出，今年的任務都非常非常重，都需要拿到奧運會的資格，但是千里之行、始於足下，這也是為什麼需要在青少年活動當中加大開展小籃球事業，未來國家隊的基礎才會打得更加牢，「我今年沒有什麼提案，實事求是說，更多是關注去年提案的落實和追踪。因為我相信一件事情需要嚴格的日復一日、月復一月、年復一年的落實、做牢，使它產生長遠的影響，我的精力放在這一部分。」

值得注意的是，姚明走上委員通道時，是由北京冬奧組委體育部副部長王艷霞陪同的，一聽說通奧會的吉祥物將在下半年推出，姚明隨即表示，「我會去訂一個！」接著還告訴王艷霞說，「相信更多的中國冰雪運動員們會來訂你們的獎牌的。」

▼姚明參加全國政協會議。（圖／路透社）