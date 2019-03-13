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三分鐘搞定簽證　北京再增2個出入境自助服務廳

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▲▼ 24小時出入境自助服務廳。（圖／北京晚報）

▲北京24小時出入境自助服務廳。（圖／北京晚報）

大陸中心／綜合報導

為便利廣大民眾就近辦理出入境證件，北京市公安局出入境管理局發佈消息稱，在推出24小時出入境自助服務廳，和朝陽、豐臺、通州三個分局出入境自助服務廳的基礎上，西城區、石景山區也於11日增設出入境自助服務廳。往後，西城、石景山區的居民在自家門口即可辦理赴港澳等地旅遊簽注，領取出入境證件。

北京市公安局西城分局出入境自助服務廳位於西城區新壁街3號，為24小時開放；石景山公安分局出入境自助服務廳位於石景山區古城南里甲3號，開放時間為每日8時至24時。兩家新增的出入境自助服務廳可為申請人提供辦理赴港澳台旅遊簽注、領取出入境證件兩項服務。

▲▼ 北京出入境自助服務廳。（圖／新京報）

▲西城區、石景山區也增設出入境自助服務廳（圖／新京報）

民警提醒，廣大市民在這兩家分局出入境接待大廳辦理普通護照、電子往來港澳通行證，和電子往來台灣通行證等出入境證件時，可前往自助服務廳領取證件。有辦理赴港澳台旅游簽注需求的，須持有效的電子往來港澳、電子往來台灣通行證，就近選擇自助服務廳辦理。

2017年9月，北京首家出入境自助服務廳在通州設立，運行以來，群眾自助辦理赴港澳等地簽注1.3萬件，領取證件11.9萬本；2018年12月，北京市公安局在出入境管理局接待大廳以及朝陽、豐臺兩區同步推出3個自助服務廳，有效滿足了申請人非工作時間、特别是法定節假日期間辦理赴港澳等簽注、領取出入境證件的需求。

居民陳先生準備利用假期前往澳門旅行，在機場被告知簽注過期，如不能順利出行，既定行程將全部取消，個人將損失上萬元費用，經諮詢後即刻趕往朝陽出入境自助服務廳辦理簽注，三分鐘就拿到了新簽注，當日順利飛往了澳門。

▲▼北京公安局出入境接待大廳。（圖／CFP）

▲北京公安局出入境接待大廳。（圖／CFP）

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關鍵字：北京公安局,出入境管理局,出入境自助服務廳,24小時服務,西城區,石景山區

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