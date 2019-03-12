山寨Supreme上海首店高調開幕！美國正版求助執法部門準備回擊

編輯／Duke

一直鬧得沸沸揚揚的Supreme Italia，繼上次與南韓手機品牌三星合作，最後失敗收場後，最近又有新動作，他們在上海淮海中路的全新店面，在3／6已經開幕，並有販售T-Shirt、Box Logo帽T、滑板、行李箱等冒牌貨，而真正的美國Supreme已經準備回擊Supreme Italia的囂張行徑。

▲Supreme Italia推出的仿冒品。（圖／翻攝自NOWRE）

據傳美國Supreme已經詢問過法律顧問，了解到Supreme Italia並沒有於中國註冊商標，故不得有任何販售行為，並頒出司法命令，禁止任何人銷售具有Supreme Italia、Supreme Spain商標的產品，並向中國執法部門求助，執行其商標權。之所以會有這麼多的假貨商，是因為真正的美國Supreme實在太火紅了，每次推出都會完售，這也讓許多假貨商想要分一杯羹，搶奪這塊市場的大餅。

▲Supreme Italia於上海開設的新店面。（圖／翻攝自NOWRE）

這邊也幫各位整理眾多假貨商的名稱，分別為Supreme Italia、Supreme Spain與Supreme NYC，其中，Supreme Italia與Supreme Spain為姐妹公司，兩者皆有於英國註冊商標，並且Supreme Italia是由黑手黨成員所創立，而Supreme Italia在去年的官司中敗訴，所以商品也被扣押，不過，Supreme Spain卻是勝訴，能合法在當地販售；Supreme NYC的部份，則為Supreme字樣右邊，有一個NYC的疊字，可以清楚分辨與美國Supreme的不同。

▲Supreme Italia的假貨。（圖／翻攝自nss magazine）

▲Supreme Spain Logo處明顯有很大的不同。（圖／翻攝自nss magazine）

▲Supreme NYC右側有NYC的疊字。（圖／翻攝自nss magazine、highsnobiety）

另外，不要被這些假貨商以假亂真，賺進大把鈔票的同時，卻被當成肥羊，所以千萬要支持正版哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App