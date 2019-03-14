勇闖南極冰海救74人！陸考察船雪龍號故事將拍國外電影

▲大陸極地科學考察船雪龍號。（圖／翻攝央視）

記者馬叔安／綜合報導

大陸的「雪龍」號極地考察船於2013年曾前往救援澳大利亞探險隊的俄羅斯船隻，如今這個事件將被外國拍成電影，曾參與《薩利機長》的編劇托德 ·科馬爾尼基（Todd Komarnicki）以及製片人 艾琳 ·斯圖爾特（Allyn Stewart）都將參與其中。

美國影劇網站「Variety」12日報導，本計畫的開發由新華影業、上海順溪文化傳媒、斯圖爾特和約翰·貝尼茨（John Benitz）共同籌資，導演韓三平（Han Sanping）擔任顧問。

電影的故事背景是2013年12月24日，隸屬俄羅斯遠東地區水文氣象研究院，一支澳大利亞探險隊租用的考察船紹卡利斯基院士號於南極被困，當時正在進行第30次南極科學考察的「雪龍」號受澳大利亞海事安全局徵用，與其餘兩艘破冰船前往營救。

▲雪龍號。（圖／翻攝自中國極地研究中心網站）

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據指出，當時受困在這艘俄國船隻上的一共有74人，分別來自澳洲、英國和俄國。「Variety」形容這次營救行動是「一場與時間的不可能的競賽，船員們冒著自己生命的危險，前往搭救年齡介於12到78歲的乘客們，於此同時，快速移動的冰山正在逼近擱淺的船隻。」

▲雪龍號駛入南大洋浮冰區。（圖／翻攝自新華網）

「雪龍」號是大陸目前唯一正在運行的極地考察船，自1994年首次執行南極考察，已經進行過22次南極科學考察以及9次北極科學考察，本月12日剛結束大陸第35次南極科學考察回到上海。

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