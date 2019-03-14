　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

車禍癱瘓竟遭拒賠　專家：產險公司對錯標準，應給。

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

保戶車禍導致左手輕癱無力提重物，申請強制車險失能（殘廢）保險金竟遭產險公司拒賠。但經金融消費評議中心詢問醫療專家再對照給付標準表，應予以理賠，認定保險公司拒賠無理。

金融消費評議中心委員表示，該案的產險公司拒賠理由是認為保戶車禍受傷後的左手上肢復健狀況，並不符合強制車險失能（殘廢）給付標準表所列的「一上肢遺存運動障害者」，因此未給付失能保險金。而到底這樣對照解讀是否正確，也就成為相關醫療專家研判的主要關鍵。

評議委員表示，依據保戶提供的神經外科的門診病歷記載，其左上肢仍麻痺，再看其勞工保險失能診斷書，左肩肌力0分，左肘肌力3分，左腕肌力4分。

由這些門診病歷及診斷書研判，保戶的左腕肌力為4分（正常肌力為5分），應未喪失生理運動範圍的三分之一，因此不符合當時的強制車險失能給付標準表所列的「一上肢遺存運動障害者」的規定。

但委員強調，雖然不符合「一上肢遺存運動障害」，還是要看是否符合強制車險失能（殘廢）給付標準表所列其他項目？

依據保戶住院時的核磁共振檢查顯示「第5/6頸椎、第6/7頸椎椎間板突出及第5頸椎處硬膜下出血」，後續門診追蹤病歷記載「左上肢單肢肌力減弱」，治療約10個月後，接受神經生理檢查顯示「第5/6頸椎神經根病變合併神經髓病變」，車禍1年後診斷書記載「左上臂輕癱，無法進行粗重工作」。

保戶受傷至申請失能殘廢保險金已近一年，殘障鑑定書也有敘述「左上臂肩關節肌力為0、肘關節肌力為3、腕關節肌力為4」，其狀況可符合強制車險失能殘廢給付標準表所列「一上肢三大關節中，有一大關節喪失機能者」之障害項目，保險公司仍應予給付失能殘廢保險金。

延伸閱讀

►3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

►3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

►抗議袒護保險業者　業務員總工會陳情7立委大動作擋修法延長解約權

ET快訊
獨／本土劇女星遇潛規則！ 導演半夜闖進房喊：給我親一下
未婚媽「看YouTube學生產」...母子都斃命！血流出門口
墾丁散步遭超毒鎖鍊蛇咬傷　台中零血清…醫搭末班高鐵4hr救他

關鍵字：左手,車禍,癱瘓,拒賠,產險,理賠,強制險,失能,殘廢,金融消費評議中心

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

「失能險」可以理賠帕金森氏症？壽險公司：需進一步判斷

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

孕婦跌倒出血剖腹生產　3狀況保險常拒賠

明知胎位...孕婦搭機赴美旅遊　緊急剖腹生產難獲旅平險理賠

小心儲蓄險愈存愈薄　資深保險主管：有3點地雷勿碰

失能險今年起從嚴核保　民眾投保意願意外大幅提高

八年級大學生票選最嚮往的金融金控　這二家拔頭籌

在工地摔破頭成植物人　少做一件事竟讓意外險理賠金被打5折

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

南山人壽「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

車禍癱瘓竟遭拒賠　專家：產險公司對錯標準，應給。

抗議偏袒保險業者　業務員總工會陳情8立委大動作擋修法延長解約權

強制險理賠失能殘廢常兜不攏　車禍導致左手無力竟遭拒賠

保險業升遷比快　MA3年升協理、8年副總一級主管

3家壽險網投市場竟可占84%　國泰富邦台灣人壽行銷不藏私全揭密

某壽險公司「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

網路投保單月吸金3.1億元　國壽反超富邦壽搶下冠軍

3家保單網路賣最好　富邦新安東京明台產險使出渾身解數拼戰

南山人壽「包下」整檔債券ETF　遭顧立雄盯上

迎3000台胞就業、再增農漁航線...平潭設登陸「第一家園」

富2代體驗窮苦生活2天1夜「開眼界」　離別送2禮物…窮婦淚崩：不用睡地上了

先別管扭力樑　你知道硼鋼做的福特Focus一個月賣1500台嗎？

韓冰輔選鄭世維塞爆三重　余天：聽到很多攤商在抱怨

痛失女友「聽到救護車聲音就發抖」　謝政鵬：讓我靜靜的就好

「最萌選美主席」木熙衣發片　台語金曲歌王陳建瑋助陣

高雄特製龍頭麻辣鴛鴦鍋　鴨血、豆腐飽滿多汁可無限續！

捷運辛亥站2分鐘 「開璽敦南PLUS」超值25、31坪 就是多一房

7空服員超時工作19分鐘華航挨罰30萬　更審判免罰！

李榮浩突嚴肅打斷練習生唱歌　下秒清唱15秒....全場跪了！

保險熱門新聞

保險業務員擋修法　抗議解約權延..

車禍癱瘓遭拒賠　專家：產險公司..

保險業MA升遷比快　3~10年..

壽險網投前3名　國泰富邦台灣人..

失能險理賠帕金森氏症？壽險公司..

強制險理賠常兜不攏　失能殘廢認..

產險網路賣最好　富邦新安東京明..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

保險局下令「酒償險」7月起全面..

失能險今年從嚴核保　送件激增

儲蓄險小心愈存愈薄　勿觸3地雷

寵物險大躍進　8歲前投保享終身..

壽險業2018年申訴排行榜出爐

某壽險公司「包下」整檔債券ET..

更多熱門

相關新聞

男駕車返家遭撞　轎車車側全毀

新北市樹林區大安路與備內街口，13日晚間10時許，發生一起車禍意外。一輛廖姓男子所駕駛的黑色轎車，沿樹林大安路往新莊方向行駛，在備內街口欲左轉返家，遭19歲林姓女子所駕駛的藍色轎車，從對向車道筆直撞上。巨大聲響讓附近許多居民跑出來查看並協助報警。

強制險理賠常兜不攏　失能殘廢認定爭議多

砂石車追撞轎車卡水溝　電桿也遭擊落

20歲生日禮是LEXUS　富少開1年酒駕撞爛

網路投保單月吸金3.1億元　國壽反超富邦壽搶下冠軍

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少年伴屍一夜

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面