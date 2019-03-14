約釣蝦場見！朋友開槍箱「8罐藥水」蹦出　一看笑噴：怎麼帶成這箱

▲欸？釣蝦餒！帶這箱是要做什麼啦 XD（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

許多人喜歡到釣蝦場垂釣，一名網友在PTT發文，說他和朋友約釣蝦，遠遠看到對方走過來時，他忍不住覺得奇怪，因為朋友的槍箱看起來很小。在看清楚「槍箱」的真面目後，2人都超傻眼，其他網友也笑噴，紛紛留言「帶這箱才是內行人啊」、「出門在外必備的好夥伴」、「厲害的人用這箱也是可以釣到魚的」。

一名網友在PTT的StupidClown板上發文，說他和朋友約釣蝦，遠遠看就覺得很奇怪，因為對方的槍箱看起來「怎麼那麼小」，近看後他忍不住直呼「靠X啊！你帶急救箱幹嘛啦！」原PO笑說，朋友當下罵了一聲X，就跟他借釣組了，「真的是87」。

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▲朋友啊！這是保健箱餒！（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人都笑噴，「怕你被泰國蝦夾到」、「替被釣到的蝦急救啊」、「帶AED才是內行人啊！用電的比較快」、「因為拿蝦的時候有可能被刺到，甚至會破傷風呢」、「好溫柔，擔心魚魚會受傷」、「真笨版人」、「是你不會釣，厲害的人拿棉花棒也是可以釣到魚的」、「你朋友是負責補師的位置呀」、「蝦醫生是你」。

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