日本小二數學題！鄉民搬「微積分+三角函數」解題　網傻眼：是不是太難了

▲日本小二數學題讓許多網友苦思許久。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

日本小學二年級的題目竟然考倒一大票人。一名網友在PTT分享了一題數學題，只是加減的計算而已，卻讓不少網友苦思許久，還有網友搬出微積分和三角函數解題，不禁令人感嘆日本小學的題目是不是太難了，也引出神人網友超詳細解析。

該名網友在PTT八卦版上發文，一個日本媽媽在教讀小二的兒子數學，有一個題目怎樣都解不出來，找上他求助，結果他竟然也花了10分鐘才想出解答，不禁感嘆這樣的題目對小二的學生來說是不是太難了。

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該數學題的題目是，有一個正三角形邊長10公分，直角三角形的邊長10、8和6公分，右下角圖4的多邊形周長是96公分，要解出圖中紅線部分的長度。

不少網友看到題目都認為雖然不難，但以小二的程度來說可能要花點時間，「直接設未知數就能求解，不過小二做這個太難」、「太簡單了好嗎，積分一下就出來了」、「小二不會用三角函數解喔」、「一元一次方程，本身是中學數學的內容」、「超難怎麼辦，484該重讀小學」。

還有網友詳細解析該如何以小二的程度解題，先把上方2個四邊形向左右推出去，讓3個四邊形獨立，此時所有四邊形的邊長都是34（10x2+6+8），三個的總邊長是102公分，接下來將其中一個剛剛被外推的四邊形推回來，每推1公分邊長就會消失2公分，兩個四邊形都推回來，若總推3公分，總邊長就會消失6公分，此時總邊長就會變成102-6=96公分，「既然兩個四邊形總推回的長度是3公分，那麼那個10公分就被壓住3公分，只露出7公分」。

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