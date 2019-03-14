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情人節撩心攻略！拍馬卡龍色氣球海、共享春櫻粉雪甜比薩暖心又暖胃

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消費中心／綜合報導

Love is in the air！又到了情侶們大方曬恩愛的日子了！想傳達心意給另一半，卻毫無頭緒嗎？快來看看Global Mall整理的撩心攻略，教你如何從浪漫驚喜、貼心好禮到共享甜蜜情人餐，一步步鎖住她的心！

▲白色情人節撩心攻略。（圖／環球購物中心提供）
▲Global Mall新北中和情人節限定活動「愛情同心鎖」。（圖／環球購物中心提供）

攻略1 驚喜活動擄芳心

沒時間規劃浪漫驚喜沒關係，Global Mall幫你準備好了！新北中和主打情人節限定-「愛情同心鎖」、「心意滿滿」活動，只要單筆消費滿1,314元，即可兌換許願愛情鎖，許下兩人的永不分離的心願，還有機會抽中八海食潮當代鍋物火鍋；另外白色情人節當天，會員單筆消費滿1,500元，可兌換限量愛心、玫瑰造型雞蛋糕，讓你傳達溫暖心意，絕對令情人驚喜連連。

而Global Mall板橋車站則推出「春•玩色夢幻氣球展」，在戶外花園中佈滿上千顆的馬卡龍色氣球，在氣球海下，送上精心準備的禮物，浪漫指數百分百，還能拍下幾張兩人濃情蜜意的IG美照，肯定在朋友圈中大放閃。

▲白色情人節撩心攻略。（圖／環球購物中心提供）
會員滿額消費可兌換限量愛心、玫瑰造型雞蛋糕。（圖／環球購物中心提供）

攻略2 出星招挑好禮

想要送禮送到心坎裡，攻陷情人的心，加速戀情升溫，Global Mall建議可依情人的星座個性挑選，若情人為火象星座，充滿活力且重視品味形象，建議可挑選時尚或限定限量商品，像是Global Mall新北中和的SABON「綠意繁花 青檸薰衣草潤澤柔嫩禮盒」，包含有沐浴油、絲綢身體乳及磨砂膏，推薦價2,880元，或是全台年度限量的SEIKO「Criteria太陽能三眼計時腕錶」價值15,500元，特價11,000元(3/14-4/3)；機智優雅的風象星座，則推薦Global Mall林口A9的JINS眼鏡，指定款式鏡框優惠5折起(3/14-4/3)。

浪漫細膩重視心意的水象星座，建議可挑選成對好禮，Global Mall新北中和的H:CONNECT在情人節當天推限定5折優惠，可以趁機挑選時尚情侶裝；土象星座重視實用及質感，可挑選實用的春色亮色行李箱，Global Mall板橋車站的American Tourister CURIO四輪拉桿行李箱，原價5,500元起，特價4,675元起(3/14-4/3)，一起來個春季甜蜜小旅行。

▲白色情人節撩心攻略。（圖／環球購物中心提供）
▲BELLINI Pasta Pasta貝里尼的「春櫻粉雪甜比薩」。（圖／環球購物中心提供）

攻略3 情人餐暖胃暖心

情人節除了送禮之外，歡度浪漫時光就是共享美味大餐，Global Mall新北中和推BELLINI Pasta Pasta貝里尼「春櫻粉雪甜比薩」推薦價280元，甜蜜入菜濃情化不開；若是喜歡中式餐點，也可選擇欣葉小聚2人分享餐，有主菜、湯品及甜點，當天只要打卡上傳FB，還可贈水果氣泡酒；或是也可選擇甜蜜下午茶，Global Mall板橋車站推阿朗基咖啡「草莓冰淇淋格子鬆餅」搭配「草莓冰沙」，推薦價200元、180元，享受跟戀愛一樣的酸甜滋味。

想要過個刺激好玩的情人節，則可到Global Mall南港車站「探險樂園」的Crazy Cart Cafe，情人節當天也推出套餐，松露寬麵、紅酒燉牛肉搭配南瓜湯及濃情巧克力慕斯甜點，推薦價1,314元，享美食之餘，還可體驗玩車，情侶共享甩尾尬車快感。

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