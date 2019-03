情人節撩心攻略！拍馬卡龍色氣球海、共享春櫻粉雪甜比薩暖心又暖胃

消費中心/綜合報導

Love is in the air!又到了情侶們大方曬恩愛的日子了!想傳達心意給另一半,卻毫無頭緒嗎?快來看看Global Mall整理的撩心攻略,教你如何從浪漫驚喜、貼心好禮到共享甜蜜情人餐,一步步鎖住她的心!



▲Global Mall新北中和情人節限定活動「愛情同心鎖」。(圖/環球購物中心提供)

攻略1 驚喜活動擄芳心

沒時間規劃浪漫驚喜沒關係,Global Mall幫你準備好了!新北中和主打情人節限定-「愛情同心鎖」、「心意滿滿」活動,只要單筆消費滿1,314元,即可兌換許願愛情鎖,許下兩人的永不分離的心願,還有機會抽中八海食潮當代鍋物火鍋;另外白色情人節當天,會員單筆消費滿1,500元,可兌換限量愛心、玫瑰造型雞蛋糕,讓你傳達溫暖心意,絕對令情人驚喜連連。

而Global Mall板橋車站則推出「春•玩色夢幻氣球展」,在戶外花園中佈滿上千顆的馬卡龍色氣球,在氣球海下,送上精心準備的禮物,浪漫指數百分百,還能拍下幾張兩人濃情蜜意的IG美照,肯定在朋友圈中大放閃。



▲會員滿額消費可兌換限量愛心、玫瑰造型雞蛋糕。(圖/環球購物中心提供)

攻略2 出星招挑好禮

想要送禮送到心坎裡,攻陷情人的心,加速戀情升溫,Global Mall建議可依情人的星座個性挑選,若情人為火象星座,充滿活力且重視品味形象,建議可挑選時尚或限定限量商品,像是Global Mall新北中和的SABON「綠意繁花 青檸薰衣草潤澤柔嫩禮盒」,包含有沐浴油、絲綢身體乳及磨砂膏,推薦價2,880元,或是全台年度限量的SEIKO「Criteria太陽能三眼計時腕錶」價值15,500元,特價11,000元(3/14-4/3);機智優雅的風象星座,則推薦Global Mall林口A9的JINS眼鏡,指定款式鏡框優惠5折起(3/14-4/3)。

浪漫細膩重視心意的水象星座,建議可挑選成對好禮,Global Mall新北中和的H:CONNECT在情人節當天推限定5折優惠,可以趁機挑選時尚情侶裝;土象星座重視實用及質感,可挑選實用的春色亮色行李箱,Global Mall板橋車站的American Tourister CURIO四輪拉桿行李箱,原價5,500元起,特價4,675元起(3/14-4/3),一起來個春季甜蜜小旅行。



▲BELLINI Pasta Pasta貝里尼的「春櫻粉雪甜比薩」。(圖/環球購物中心提供)

攻略3 情人餐暖胃暖心

情人節除了送禮之外,歡度浪漫時光就是共享美味大餐,Global Mall新北中和推BELLINI Pasta Pasta貝里尼「春櫻粉雪甜比薩」推薦價280元,甜蜜入菜濃情化不開;若是喜歡中式餐點,也可選擇欣葉小聚2人分享餐,有主菜、湯品及甜點,當天只要打卡上傳FB,還可贈水果氣泡酒;或是也可選擇甜蜜下午茶,Global Mall板橋車站推阿朗基咖啡「草莓冰淇淋格子鬆餅」搭配「草莓冰沙」,推薦價200元、180元,享受跟戀愛一樣的酸甜滋味。

想要過個刺激好玩的情人節,則可到Global Mall南港車站「探險樂園」的Crazy Cart Cafe,情人節當天也推出套餐,松露寬麵、紅酒燉牛肉搭配南瓜湯及濃情巧克力慕斯甜點,推薦價1,314元,享美食之餘,還可體驗玩車,情侶共享甩尾尬車快感。