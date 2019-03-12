情人節又詞窮了嗎？快學會這6句肉麻情話　讓她酥到骨子裡



▲6句PRO級肉麻情話，讓她聽進耳裡、酥進骨子裡！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

閃瞎一票單身男女的2月14日西洋情人節才剛過去，轉眼間3月14日白色情人節又要到了！準備好了禮物、訂好了餐廳，當然也少不了來幾句甜言蜜語表達心意，但是情人節過不完，會說的都說了，又辭窮了怎麼辦？別擔心！《VoiceTube看影片學英文》幫你整理出6句PRO級肉麻情話，絕對讓她聽進耳裡、酥進骨子裡！

1. I was infatuated with you at first glance.

當我第一次看見妳時，我就深深地為妳癡迷了。

infatuate當動詞就是指「讓人著迷到沖昏頭」的意思，而在愛情方面就會用be infatuated with +人 來形容對某人的「癡迷」，可以用來代替用到爛的 fall in love with somebody 或 have a crush on somebody。

請繼續往下閱讀...

2. I was completely taken with you.

我完全被妳迷住了。

take這個字本身就有「拿走」、「帶走」的意思，所以這句話直接翻譯其實就是「我整個人都被妳帶走了」，而completely在這裡是作為加強語氣來使用。另外還有一句出自《征服情海》的經典名言也用到了complete這個字唷！

3. I wish I knew how to quit you.

但願我知道怎麼戒掉你。

這句台詞出自李安執導的《斷背山》(Brokeback Mountain)，電影中細膩刻畫著傑克與恩尼斯多年來難分難捨的情感，傑克便是在離去之際無奈地說出了這句話。quit意為「戒除」，用法為quit + N./Ving；傑克說想戒掉恩尼斯其實就代表他對恩尼斯已經上癮了，但「I wish I knew」所使用的假設語氣也說明了要戒掉他是不可能的事。

4. We are most alive when we are in love.

當我們相愛時才感覺到我們真的活著。

本句出自美國作家–約翰·厄普代克 (John Updike)。alive (adj.)的意思是「活著的」，而這邊的most alive要表達的意思有點抽象，但就是指「真真切切地活在世上」，而不是過著行屍走肉的生活。

5. I think we are meant for each other.

我想我們是命中註定的一對。

mean單一個字當動詞是「意為」、「意指」，當形容詞則有「刻薄的」、「吝嗇的」的意思。而 be meant for each other 這個片語的意思是「命中注定」、「天造地設」，絕對是情人節最實用的片語之一啦！

【補充】同義的句子還有：

We are meant to be (together).

我們注定要在一起。

I believe it’s destiny.

我相信我們的相遇就是命運的安排。

6. It’s like in that moment, the whole universe existed just to bring us together.

就在此刻，整個宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇一樣。

本句出自2001年的浪漫喜劇電影《美國情緣》(Serendipity)，講述著男女主角一次又一次的擦身而過，但在最後又被緣分帶回對方身邊的故事。bring sb./sth. together意指將某些人事物「連結」、「集合」、「團結」在一起。這句經典台詞除了要表達「宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇」之外，也表露出了「浩瀚宇宙之內，我的眼裡只有你」的浪漫含意唷！