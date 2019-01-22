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「壽司郎」新北首店要開啦！　環球購物中心3月開幕

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▲壽司郎。（圖／翻攝壽司郎官網）

▲壽司郎新北首店進駐中和環球購物中心。（圖／翻攝壽司郎官網）

記者蔡惠如／新北報導

消費者購物腳步越來越快，體驗餐飲也愈來愈重要，年營收達50億元的中和環球購物中心，今年預計改裝面積達15％，引進餐飲與物販新店，知名迴轉壽司「壽司郎」百坪大店即將在3月登場，其他車站型據點也持續成長，明年全台業績上看百億。

近年餐飲帶旺百貨人氣，環球購物中心仍持續維持高比重餐飲策略，在經營最成功的中和店，改裝比重約5成值續擴大餐飲，達到餐飲面積與營收比重至35％，除3月壽司郎之外，時時香、貝里尼與春水堂等也將陸續開幕。

針對新北環狀線即將在今年到位，環球購物中心板橋車站店2樓戶外區，也即將變成新站空橋主要出入口，預計也將更新4間現有餐飲，預計以「新北首店」為號召，吸引更多上班族與民眾；南港車站旁首間佔地百坪、以車為主題的競技娛樂中心「探索樂園」，內有立體賽道賽車餐廳與湯姆熊等，也將再跨大親子市場。

環球表示，今年全台預計再開150間新店，其中餐飲會佔半數，約為75至80間店舖，中和店的美食街也將進行改裝；位於桃園體育園區的A19機捷站的6000坪賣場，也將在2020年第一季開幕，屆時將會是環球購物中心旗下第二大賣場，僅次於中和店的16000坪。

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關鍵字：環球購物中心,壽司郎,新北首店,迴轉壽司,時時香,中和環球,A19

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