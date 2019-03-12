4大賽事輪番上陣！2019台北烘焙展　有門道也有熱鬧

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烘焙人注意！亞洲指標烘焙大展「台北國際烘焙暨設備展」，將於3/15(五)起一連4天在南港展覽館登場。今年除了有原料 、設備器材 、成品 、咖啡以及名店街五大主題，集結約400家廠商、展出萬件商品，還有4大賽事輪番上陣，門道與熱鬧兼具，不論是專業人士或烘焙愛好者都不容錯過！



▲2018台北國際烘焙暨設備展人潮。（圖／全人類公關顧問提供）

2019 漢餅創新大賽

漢餅擁有悠久的歷史文化資產，台灣更匯聚許多特色漢餅店，堪稱漢餅文化發揚寶地。台北市糕餅商業同業公會為了再創漢餅產業新經濟與國際接軌，因而籌辦漢餅創新大賽以及系列活動。比賽分為傳統組與創意組，傳統組以古法技藝傳承漢餅文化，創意組則以年輕化、生活化以及點心化落實與當代消費者的親密溝通，得獎作品有機會成為台北市觀光伴手禮。

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2019 亞洲盃點心大賽 台灣代表選拔賽

2019亞洲盃點心大賽-台灣代表選拔賽，將分別遴選製作巧克力工藝品及拉糖工藝品的選手，優勝選手將組成2020亞洲盃點心大賽台灣代表隊，代表台灣與來自亞洲各地的選手角逐「世界盃點心大賽」的代表權。

2019 UIBC世界盃青年西點大賽 台灣代表選拔賽

「UIBC 世界盃青年西點大賽」是專為25歲以下年輕師傅所準備的國際西點大賽，為全球熱愛西點的年輕烘焙好手搭建展現夢想和卓越能力的舞台，競賽難度主要來自於嚴苛的馬拉松式製作過程，參賽選手們需在8小時內完成比賽項目，優勝的冠軍選手將代表台灣參加於2020年舉辦的UIBC世界盃青年西點大賽決賽。

Gâteaux盃蛋糕技藝競賽

由社團法人台灣蛋糕協會主辦，競賽項目分為杏仁膏裝飾蛋糕、拉糖藝術工藝、糖花藝術工藝、巧克力工藝、慕斯蛋糕、 小西點與巧克力、常溫蛋糕、米粉蛋糕與翻糖捏塑藝術蛋糕共9組，透過良性競賽、技藝切磋，提供選手與國際接軌的學習舞台，挑戰每一年不同類型的蛋糕技術。



▲「華聯漢餅論壇」免費開放給對漢餅有興趣的業者與民眾報名。（圖／翻攝自台北國際烘焙暨設備展官網）

另外，今年烘焙展主打之一為「創新漢餅」，開展首日也以「亞洲漢餅創新與市場契機」為主題舉辦「華聯漢餅論壇」， 邀請亞洲各國漢餅業者分享各國漢餅市場現況，免費開放給有興趣的業者與民眾報名。而南僑集團更將於展區擴大規模舉辦「新漢餅潮」展覽，「論壇、展覽、大賽」三大活動結合，讓本屆烘焙展飄著濃濃的漢餅香味！