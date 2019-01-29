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在餐廳裡玩甩尾賽車　環球南港車站「探險樂園」1／30開幕

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▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

體驗行銷再擴大，近年百貨與商場紛紛引進話題餐飲，現也逐漸向親子客群靠攏，環球購物中心南港車站挟著每年75萬人次的來客數，再於站內開幕300坪「探險樂園Kid's Park A」，內有Crazy Cart Cafe甩尾卡丁車餐廳，邊用餐還能邊玩賽車，2.5小時玩到飽，另有湯姆熊歡樂世界，引進全台唯一鐵道模型機台，讓民眾每次來都很新奇。

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲餐廳結合賽道的Crazy Cart Cafe。

南港車站鄰近住宅區與學校，週邊民眾渴望機能性與實用性等高居家需求，環球購物中心除在捷運與高鐵、台鐵聯通口設置美食街、麵包店與餐廳之外，在B1夾層也從去年第四季陸續改裝，引進貝兒絲樂園、Toy World等親子設施，面積佔比達15%，讓家庭客能有休閒之處，比去年同期業績成長20%。

針對南港車站另一處，也以增加親子設施規劃「探險樂園Kid's Park A」，引進全台唯一室內2層樓卡丁車賽道，與餐廳結合成Crazy Cart Cafe，提供餐點與設施使用套票，1人花上580元至980元，就能享用餐點、加上2.5小時甩尾卡丁車玩到飽，大人小孩都能各取休閒娛樂。

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲2層樓設計的甩尾賽道，號稱全台唯一。

Crazy Cart Cafe甩尾卡丁車目前提供5歲以上與110公斤以下民眾使用，分為3種車款，玩一次的時間約為4分鐘，其中還有5台車有360度攝影鏡頭，可透過手機連線直接同步播放當前視角，多付50元服務費，還可請店家提供錄影檔，留下你開車時的各種表情。

另外還有110坪的湯姆熊娛樂世界，針對所在南港車站以「火車」為主題，從日本引進全台唯一鐵道模型機台，從控制盤上小朋友化身為小小車長，開模型火車，並從螢幕上看到「火車視角」，此外還有VR鞦韆飛車，戴著VR盪著鞦韆，彷彿在搭雲霄飛車一般，也是該點招牌。

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲環球購物中心南港車站親子樂園開幕。（圖／環球購物中心提供）

▲湯姆熊歡樂世界也打出日本進口的鐵道模型機台，從旁邊控制板能體驗駕駛火車的樂趣。

環球購物中心表示，1／30至2／1共3天舉辦開幕活動，針對南港居民推出專屬優惠，享限量限時免費體驗駕車，或1次體驗加上1杯飲料套組，體驗價99元。

ET快訊
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關鍵字：南港車站,環球購物中心,探險樂園,趣遊樂園,南港,南港站

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