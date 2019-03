好閃我要瞎了！又見情人節閃光彈來襲　「去死去死團」用語快學

生活中心/綜合報導

再過兩天就是白色情人節,又到了小倆口大方曬恩愛的好時機!不但走在路上會撞見情侶摟摟抱抱,就連滑手機也盡是恩恩愛愛的畫面,這叫單身男女情何以堪!面對一連串的「閃光彈」攻勢到底該如何回應?快跟著《VoiceTube看影片學英文》學學超實用的英文版「去死去死團」用語!



▲再過兩天就是白色情人節,又到了小倆口大方曬恩愛的好時機!(圖/取自免費圖庫Unsplash)

首先,台灣人常說的「好閃我要瞎了」≠ Too shiny I’m blind!那該怎麼用英文表達「放閃」這個概念呢?「放閃」其實就是在公開場合展現親密、恩愛的行為,如果要用英文表達可以用以下這些說法:

Public Display of Affection (PDA)

曬恩愛

affection是「喜愛;愛慕之情」,在公開場合展現的愛慕之情,就是所謂的「放閃」啦!因為Public Display of Affection很長,在口語中一般會用縮寫 PDA,沒錯!和Personal Digital Assitant(掌上型數位助理)的縮寫一樣。

Sometimes you can see some serious PDA on the MRT. Most of the time I’ll just ignore them.

有時候在捷運上會看到情侶熱烈地曬恩愛,通常我都會直接忽略他們。

lovey-dovey(adj.)

在公開場合卿卿我我的、過分親熱的

Could you two please stop acting lovey-dovey? It really annoys me.

你們兩個可以別再卿卿我我的了嗎?很煩耶。



再來,如果情侶放閃放得太超過,你覺得被閃得很煩,很想嗆對方,可以這樣說:

Get a room!

去開房間啦!

這句話真的很嗆!表示你覺得那對情侶親熱過頭了,要他們別在公開場合放閃,乾脆直接開房間算了。

Get a room you two!! We’re trying to watch the movie and you’re making us uncomfortable.

去開房間啦你們兩個!我們想認真看電影,卻被你們搞得很不舒服。



【補充】其他相關的字還有:

love birds 或 lovebirds (n.)

熱戀中的情侶

Look at those two love birds, kissing and hugging each other so passionately.

看看那對情侶,如此熱情地擁吻彼此。

make out (v.)

親熱(親吻愛撫,甚至是上床)

Some young boys are only interested in making out with girls but never want a serious relationship.

有些年輕男孩只對和女生親熱有興趣,卻從不想認真交往。

注意到了嗎?中文裡說的「好閃」、「被閃瞎了」不見得有負面意味,有時候還帶點羨慕的意思;但在英文裡,和「曬恩愛」有關的字或慣用語常常有令人不愉快、不舒服的意味喔。