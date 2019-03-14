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快訊／川普下令了　美國停飛所有波音737 MAX機型！

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▲▼美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落在紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

▲美國航空一架波音737 MAX 8客機準備降落紐約拉瓜地亞機場。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普13日於白宮宣布，將會簽署緊急命令要求波音737 MAX所有飛機停飛。川普補充說，美國聯邦航空局（FAA）和波音公司都已經同意停飛，目前已經起飛的所有737 MAX都會照常前往目的地，之後將會停止起降。

更新：加拿大運輸部稍早前也宣布，即刻起禁止波音737 MAX客機於加拿大空域飛行，也禁止國外航空公司的737 MAX 8及737 MAX 9客機飛抵或飛離加拿大。加拿大擁有全球第3大的波音737 MAX機隊；加拿大運輸部長加諾（Marc Garneau）表示，此措施是根據早晨新收到的資訊，並綜合專家分析與意見的安全性預防。

川普表示，他與加拿大等其他國家對停飛波音737 MAX客機一事密切合作，FAA將會在30分鐘之內正式宣布停飛。不過，美國聯邦航空局12日才向外界保證737 MAX安全無虞，今日政策大逆轉。

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8客機10日空難墜毀，是半年內第二起737 MAX事故，引發機型安全性疑慮。世界各國紛紛宣布停飛737 MAX 8和MAX 9機型。據《紐約時報》統計，截至北美時間13日下午，幾乎全球所有737 Max 8都已經停飛。

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